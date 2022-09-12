Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta üç defa tamamlanıyor ve sonuçlar online ortamda yayınlanıyor. Çekilişin güncel sonucuna haberimizden, eski sonuçlarına ise, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' internet adresinden ulaşabilirsiniz. Peki 12 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



