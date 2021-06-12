12 Haziran burç yorumları belli oldu! İşte koç, boğa, ikizler ve diğer tüm burçları bekleyen gelişmeler!

Koç burcu için 12 Haziran Cumartesi günü hassas geçebilir. Özellikle koçların, dış görünüşe daha önem vermeleri tavsiye ediliyor. Boğaların da güne hızlı başlaması bekleniyor. Günün erken saatlerinden itibaren ruh hâline göre hareket edebilirler. Bunun dışında ikizler burcundakiler; zihnen ve ruhen toparlanma yaşayacak. İşte Merve Rençber farkıyla Oğlak, Yay, Akrep, Balık, Kova, Aslan, Yengeç, Terazi, Başak, Koç, İkizler ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısında hassas ve alıngan olabilirsiniz. Dış görünüşünüze daha fazla önem verebilirsiniz. Gün içinde plan dışı harcamalar ve aile ilişkileri gündemde olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün güne hızlı başlayabilir veya günün erken saatlerinden itibaren kendi ruh haliniz ve planlarınız doğrultusunda ilerlemek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde daha hassas olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilir ve ilerleyen saatlerle zihnen ve ruhen toparlanabilirsiniz. Gün içinde kendi fikirlerinizde veya isteklerinizde daha ısrarcı olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün ruh haliniz ve planlarınız daha hızlı değişebilir. Gün içinde kendi istek ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalı ve iç huzurunuzu korumaya özen göstermelisiniz.