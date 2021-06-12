12 Haziran burç yorumları belli oldu! İşte koç, boğa, ikizler ve diğer tüm burçları bekleyen gelişmeler!

Koç burcu için 12 Haziran Cumartesi günü hassas geçebilir. Özellikle koçların, dış görünüşe daha önem vermeleri tavsiye ediliyor. Boğaların da güne hızlı başlaması bekleniyor. Günün erken saatlerinden itibaren ruh hâline göre hareket edebilirler. Bunun dışında ikizler burcundakiler; zihnen ve ruhen toparlanma yaşayacak. İşte Merve Rençber farkıyla Oğlak, Yay, Akrep, Balık, Kova, Aslan, Yengeç, Terazi, Başak, Koç, İkizler ve Boğa burcu yorumları…
Bugün günün ilk yarısında hassas ve alıngan olabilirsiniz. Dış görünüşünüze daha fazla önem verebilirsiniz. Gün içinde plan dışı harcamalar ve aile ilişkileri gündemde olabilir.
Bugün güne hızlı başlayabilir veya günün erken saatlerinden itibaren kendi ruh haliniz ve planlarınız doğrultusunda ilerlemek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde daha hassas olabilirsiniz.
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilir ve ilerleyen saatlerle zihnen ve ruhen toparlanabilirsiniz. Gün içinde kendi fikirlerinizde veya isteklerinizde daha ısrarcı olabilirsiniz.
Bugün ruh haliniz ve planlarınız daha hızlı değişebilir. Gün içinde kendi istek ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalı ve iç huzurunuzu korumaya özen göstermelisiniz.
Bugün günün ilk yarısında daha keyfi hareket etmek isteyebilir ve konforunuzu koruma arzusunda olabilirsiniz. Öğleden sonra sosyalleşebilir ve sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz.
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Dargın olduğunuz arkadaşlarınızla uzlaşabilir, orta yolu bulabilir ve bir araya gelebilirsiniz. Geçmiş anılar canlanabilir.
Bugün evinizle ve ailenizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Evinizde sevdiklerinizi ağırlamak isteyebilirsiniz. Sağlıkta toparlanmalar olabilir.
Bugün taşınma ve seyahat gündemleri ortaya çıkabilir, konuşulabilir. İnsanların düşüncelerine önem verebilir, tavırlarına karşı daha hassas olabilirsiniz.
Bugün finansal konularda daha çekimser olma ve kendini garantiye alma zamanı. Risk içeren işlemlerde daha temkinli olun. Kredi başvurularınız onaylanabilir.
Bugün insanlardan duygusal destek görebileceğiniz gibi hediyeler alabilir veya finansal destekler de görebilirsiniz. Günün ilk yarısında kırıcı sözler ve tartışmalardan kaçının, uzlaşma ve barışma zamanı.
Bugün yapılacak işler ve planlarla ilgilenebilirsiniz. Gün boyu zorunlulukları göz önünde bulundurarak ilerlemeli ve önce temel ihtiyaç giderme mantığında olmalısınız.
Bugün güne rahatlamış bir şekilde başlayabilir, can sıkıcı bir konuda çözülme yaşayabilirsiniz. Küçük egzersiz ve hareketler, yürüyüşler bugün enerji ve motivasyonunuzu daha çok arttıracaktır.
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