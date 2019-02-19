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12 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 07:15 | Son Güncelleme

Adana merkezli 12 ilde olmak üzere 146 şüpheli hakkında yasa dışı bahis oynatma suçundan gözaltı kararı verildi.

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Konya, Aydın, Mersin ve Adıyaman illerinde yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

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Özel hareket timleri söz konusu şahısların evlerine koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Evler didik aranırken şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital malzemeler el konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü.Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Yasa Dışı bahis gözaltı

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