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"12 Punto TRT Senaryo Günleri" film festivali yöneticilerini buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 23:32 | Son Güncelleme

Programa Türkiye'deki film festivali yöneticileri ve Oscar Akademi üyelerinin yanı sıra Oscar Akademi Başkanı John Bailey, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da katıldı

İSTANBUL (AA) - "12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında Türkiye'deki film festivali yöneticileri ve Oscar Akademi üyeleri, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin (Akademi) Başkanı John Bailey, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz'ın da katıldığı etkinlik, TRT'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Oscar Akademi üyeleri Gökhan Tiryaki ve Harika Uygur ile Wildbunch'ın Alım Direktörü Marie-Pierre Valle ve Saraybosna Film Festivali Cinelink Direktörü Amra Baksic Camo'nun yanı sıra Türkiye'deki film festivali yöneticilerinden Ogün Şanlıer, Emrah Kılıç, Kerem Akça, Suat Köçer, Elif Dağdeviren, Belkıs Bayrak, Fecir Alptekin ve Arya Su Altıoklar da programa katılan isimler arasında yer aldı.

Türk sinemasına nitelikli senaryo ve filmler kazandırmak, bu filmlerin uluslararası arenada yer almasını sağlamak ve Türk sinemasının dünya ile buluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri" çerçevesinde yarın da "Filmimi Nasıl Satabilirim?" ve "Oscar'lı Filmlerin Perde Arkası" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

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