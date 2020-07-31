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120w hızlı şarj destekli telefon görücüye çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2020 09:11 | Son Güncelleme

Bu telefonun özellikle hızlı şarj ve ekran görüntü tazeleme performanslarıyla ön plana çıkması bekleniyor.

120w hızlı şarj destekli telefon görücüye çıkıyor

iQOO , ürün için şimdilik bir teaser poster yayımladı. Posterde yer alan detaylara göre telefon, tam 120w hızlı şarj desteği sunacak, ki bu da telefonun çok kısa sürede tamamen şarj olabileceği anlamını taşıyor. Firma, bu teknoloji için Qualcomm ile yol alıyor. Dolayısıyla kullanılan çipset de en güncel Snapdragon çipseti olacaktır.

Ek olarak telefonda 144hz ekran görüntü tazeleme oranının olacağı belirtiliyor. Bu sayede özellikle iyi grafikli oyunlar ve yüksek çözünürlüklü videolar için deyim yerindeyse görsel şölen mümkün olacak. Beklentiler, ekran boyutunun 6.5 inç değerinin üzerinde olacağı yönünde.

Hızlı şarj teknolojileri, günümüzde akıllı telefonlarda ilk dikkat edilen özellikler arasında yer alıyor. Pek çok firma hem hızlı şarj desteğini sunuyor hem de hızlı şarj adaptörünü kutuda sunabiliyor. Öte yandan, kablosuz şarj ve ters şarj alanlarında da hızlı şarj üzerine pek çok çalışma var.

Bir ek detay olarak, hızlı şarj özelliğinin”pil ömrünü” olumsuz yönde etkilediğini ve telefonun kullanılabilirliğini azalttığını ortaya çıkardığını ekleyelim. Yine de, sanıyoruz bu tip olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için de çalışmalar vardır.

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