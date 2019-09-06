HABER

13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Sultandağı ilçesine Bağlı Yeşilçiftlik beldesinde bulunan 265 dekarlık alandaki yaklaşık 13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor.Türkiye’nin önemli kiraz ve vişne üretim merkezlerinden biri olan Yeşilçiftlik beldesinde, 13 bin kiraz ve vişne ağacı bulanan bir bahçeye sulama kooperatifi tarafından su verilmemesi nedeniyle binlerce ağaç kurumaya başladı.

Afyonkarahisar Sultandağı ilçesine Bağlı Yeşilçiftlik beldesinde bulunan 265 dekarlık alandaki yaklaşık 13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor.
Türkiye’nin önemli kiraz ve vişne üretim merkezlerinden biri olan Yeşilçiftlik beldesinde, 13 bin kiraz ve vişne ağacı bulanan bir bahçeye sulama kooperatifi tarafından su verilmemesi nedeniyle binlerce ağaç kurumaya başladı. Kiraz ve vişne ağaçlarının bulunduğu modern bahçelerin işletmecisi Ziraat Mühendisi Ferhat Yaman’ın iddialarına göre 21 Temmuz 2019 günü herhangi bir borcunun olmamasına rağmen Yeşilçiftlik Sulama Kooperatifi tarafından bahçenin suları kesildi.
“Ağaçlarım kuruyor”
265 dekar bir alanda kiraz ve vişne üretimi yaptığını belirten Ziraat Mühendisi Ferhat Yaman, binlerce ağacın kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Yaman, “Yaklaşık 13 bin adet ağacım var. 10 yıldır bu bölgede üretim yapıyorum. Bir ay boyunca ortalama ben 100 işçiye istihdam sağlıyorum. Sezonda da bunun dışında bahçemde çalışan insanlar var 21 Temmuz günü Sulama Kooperatifinin bir mesajıyla borcum olduğu söylenerek borcum olmadığı halde bahçelerimin suları kesildi. Yaklaşık 1,5 aydır ağaçlarıma su veremiyorum. Ağaçlarım kuruyor. Mağdurum ve bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum, CİMER’e yazı yazdım, bakanlık yetkilileriyle görüştüm, Tarım İlçe Müdürlüğündeki yetkililerle görüştüm. Fakat süreç çok yavaş ilerliyor, ağaçlarımda kurumalar başladı. İçim acıyor, çözüm üretilmesi için yetkililerden yardım bekliyorum. Mağdurum” diye konuştu.

13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor

13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor

13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor

13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor

13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor

13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor

13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor

13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor

13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor

13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor

13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor

13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor

13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Seray Sever'e olan aşkının arkasında

Seray Sever'e olan aşkının arkasında

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.