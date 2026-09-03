13 Eylül’e kadar para onlara akacak! Bolluk ve başarı 3 burcun kapısını çalıyor

Gökyüzündeki hareketlilik finansal konuları ön plana çıkarıyor. Astrolojik değerlendirmelere göre bolluk ve başarıya ulaşmanın anahtarlarından biri ise kişinin kendi değerinin farkına varması olacak.

Uranüs retrosu ve Venüs'ün Akrep burcuna geçişi, parayla kurulan ilişkinin yeniden değerlendirilmesine neden olabilir. Yeni gelir fırsatlarına açık olmak ve uzun vadeli düşünmek bu süreçte önem kazanıyor. İşte 7-13 Eylül haftasında para ve başarı konusunda şanslı olması beklenen 3 burç...

TERAZİ

Terazi burçları için finansal açıdan önemli bir süreç başlıyor. Venüs'ün 10 Eylül'de Akrep burcuna geçmesi, Terazilerin para ve maddi güvence konularına daha fazla odaklanmasını sağlayabilir.

Üstelik bu yalnızca birkaç günlük bir etki olmayacak. Venüs, 3 Ekim'de Akrep'te geri harekete başlayacak ve 25 Ekim'e kadar retrosunu sürdürecek. Ardından direkt harekete geçtikten sonra 4 Aralık'ta yeniden Akrep burcuna girecek.

Bu nedenle 10 Eylül'den itibaren ortaya çıkacak maddi fırsatlar ve gelişmelerin dikkatle takip edilmesi öneriliyor. Astrolojik yorumlara göre Terazilerin bu dönemde öncelikle “Ben neyi hak ediyorum?” sorusuna cevap vermesi gerekecek.

Kendi değerini yalnızca zihinsel olarak bilmek yerine bunu davranışlarına ve kararlarına da yansıtması gereken Teraziler, geçmişten kalan bazı korku ve güvensizlikleri geride bıraktıklarında maddi açıdan daha güçlü adımlar atabilir.

ASLAN

Aslan burçları ise zorlu geçen maddi bir dönemin ardından rahatlama sürecine girebilir. Başak burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın Aslanlara finansal konularda yeni bir rota çizme fırsatı sunduğu belirtiliyor.

Ancak Başak'ın etkisi hızlı ve düşünmeden hareket etmekten ziyade hesap kitap yapmayı ve ayrıntılara dikkat etmeyi gerektiriyor. Bu nedenle Aslanların özellikle gereksiz harcamalar konusunda dikkatli olması öneriliyor. Bununla birlikte sürekli para kaybetme korkusuyla hareket etmek ve kendini aşırı kısıtlamak da doğru yaklaşım olmayabilir.

Başak Yeni Ayı, 28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşen Dolunay Ay Tutulması ile bağlantılı bir sürecin parçası olarak değerlendiriliyor. Aynı döngünün bir diğer önemli aşaması ise 20 Şubat 2027'de Başak burcunda gerçekleşecek Dolunay Ay Tutulması olacak.

BOĞA

Listenin üçüncü sırasında Boğa burcu bulunuyor. 10 Eylül'de Uranüs İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu süreç Şubat 2027'ye kadar devam edecek.

Uranüs astrolojide ani değişimler, beklenmedik gelişmeler ve yeniliklerle ilişkilendiriliyor. Ancak bu durum Boğaların hayatındaki finansal değişimin bir gecede gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Tam tersine bu dönemde sabırlı olmak büyük önem taşıyor.

Boğalar öncelikle gerçekten nasıl bir hayat ve maddi düzen istediklerini sorgulayabilir. Ardından bunu oluşturmak için yeni yöntemler geliştirmeleri gerekebilir.

Uranüs retrosunun İkizler'deki hareketi, özellikle para kazanma ve değer yaratma konusunda alışılmışın dışında düşünmeyi teşvik ediyor. Boğalar için bolluğun yalnızca banka hesabındaki rakamlardan ibaret olmadığı da anlaşılabilir. Nasıl bir yaşam sürdükleri, sahip oldukları imkânları nasıl kullandıkları ve başkalarına nasıl katkı sağladıkları da başarı tanımlarının bir parçası haline gelebilir.