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13 gündür aranan adamı bir avcının köpeği buldu! Ayakkabı, kan ve beyin... Tüyler ürperten olayın detayları

24.02.2024 16:29
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Antalya'da kokoreç satışı yapan İsmail Oran, Aksu Belediyesi'nde çalışan Tuncay Okudan ile ortak oldu. İki gün sonra ortaklar arasında çıkan anlaşmazlık sonucu Oran, Okudan'ı kafasından vurarak öldürdü. 13 gündür cesedine ulaşılmaya çalışılan Okudan'ın cesedine ait ayakkabı, kan ve beyin dokuları Aksu Çayı kenarında bulundu. Tüyler ürperten olayın detayları yapılan inceleme sonrası ortaya çıkartıldı.

13 gündür aranan adamı bir avcının köpeği buldu! Ayakkabı, kan ve beyin... Tüyler ürperten olayın detayları

Olay, 11 Şubat günü saat 19.00 civarında Aksu ilçesi Murtana Mahallesi'nde meydana geldi. Aksu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Tuncay Okudan, 9 Şubat'ta kokoreç işiyle uğraşan arkadaşı İsmail Oran ile ortak olarak minibüs üzerinden satış yapma kararı aldı. İki gün sonrasında Okudan, arkadaşı Oran ile babasına ait kamyonette buluştu. Kamyonetleriyle Serik Caddesi'nde ilerlerken, aralarında nedeni bilinmeyen bir sebep yüzünden tartışma çıktı. Oran, yanında taşıdığı tabanca ile Tuncay Okudan'ı baş bölgesinden vurarak hayatına son verdi. Oran, arkadaşını öldürdükten sonra cesediyle birlikte Aksu ilçesi Nebiler Mahallesi Aksu Çayı kenarına giderek onu attı. İsmail Oran, Okudan'ın cesedinin bulunmaması için çalılarla örttü. Ardından olay yerinden uzaklaşan Oran, Okudan'ın babasına ait kamyoneti Serik Caddesi'nde kilitli bir şekilde terk edip kaçtı.

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AYAKKABI, KAN VE BEYNE AİT DOKU BULUNDU

Okudan'dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yapılan incelemede Okudan'ın evden çıktığı kamyonet Serik Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Polis ekiplerinin araç içerisinde yaptıkları incelemede Okudan'a ait ayakkabısının teki, kan ve beyne ait doku parçasının yanı sıra 2 adet boş kovan bulundu.

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100 GÜVENLİK KAMERASI, 300 SAATE YAKIN GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Okudan'ın en son İsmail Oran ile görüştüğünü belirleyerek takibe başladı. Ekipler, Aksu ilçesinde 5 mahallede 100'e yakın güvenlik kamerasıyla 300 saate yakın görüntü izledi. Ekipler, yaptıkları çalışmalarının ardından cinayeti İsmail Oran'ın işlediği şüphesiyle gözaltına aldı. Cinayet aleti tabanca ise Murtuna Mahallesi'nde bulunan bir depoya yakın noktada ekipler tarafından bulundu. İsmail Oran'ın ifadesinde Okudan'ın intihar ettiğini ve kendisinin öldürmediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oran, 21 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

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KÖPEK ÇAY KENARINDA BİR ŞEYLER KOKLADI

Bu sırada ailesi de uzun süre haber alamadıkları Okudan'ın cesedini ilçenin farklı noktalarında arayıp herhangi bir sonuca ulaşamadı. Bugün sabah saatlerinde ördek avlamak için köpeğiyle beraber Aksu Çayı'nın kenarına gelen Orhan Kaya, köpeğinin çay kenarında bir şeyler kokladığını görünce yanına gitti. Kaya, köpeğinin kokladığı şeyin bir insana ait ceset olduğunu görünce durumu jandarma ve polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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EŞİ CENAZE ARACINA TUTUNMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

Bütünlüğü bozulan ve çürüyen ceset üzerinde yapılan kontrollerde cesedin Tuncay Okudan'a ait olduğu belirlendi. Haberi alarak olay yerine gelen Okudan'ın yakınları ile eşi Ayşenur Okudan uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan kontrol ve çalışmaların ardından Okudan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cenaze aracının gidişi sırasında sinir krizi geçiren Ayşenur Okudan, araca tutunmaya çalışırken yere düştü. Anne Hanife Okudan, "Kuzum gitti, kolu mu yok, nasıl kıydılar sana" diye feryat etti.

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'ÖRDEK AVLAMAYA GELDİM, CESET BULDUM'

Cesedi bulan avcı Orhan Kaya ise "Ördek avlamaya geldim. Köpeğim, diğer köpeklerin bulunduğu yere giderek havlamaya başladı. Ben de orada canavar filan mı var diye gittim. Baktım ceset var hemen polis ve jandarmayı aradım" dedi.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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