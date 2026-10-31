13 Kasım'dan sonra her şey değişecek! Bu 3 burç için dönüm noktası...

Astrolog Leslie Hale’e göre Venüs ve Merkür’ün 13 Kasım’da ileri harekete geçmesi, pek çok alandaki karışıklığı ortadan kaldıracak. Güneş’in 22 Kasım’da Yay burcuna geçmesiyle daha iyi bir atmosfer bu 3 burcu bekliyor...

YAY

Yay burçları son dönemde geçmiş ilişkiler, maddi konular ve gelecek planları üzerinde fazlasıyla düşünmüş olabilir. Venüs ve Merkür retrosunun sona ermesiyle zihinsel yüklerin hafiflemesi, yarım kalan konuşmaların tamamlanması ve sosyal hayatın yeniden hareketlenmesi bekleniyor.

Güneş’in 22 Kasım’da Yay burcuna geçmesi, enerji ve özgüven artışını beraberinde getirebilir. Ayın son haftasında Mars’ın Başak burcuna ilerlemesi ise kariyerle ilgili konuları hızlandırabilir. Yaylar, kasım sonunda hayatlarının yönünü daha net görmeye başlayabilir.

AKREP

Venüs ve Merkür retrosunun etkisini yoğun biçimde hisseden Akrep burçları, ilişkilerinde ve kişisel kararlarında kafa karışıklığı yaşamış olabilir. 13 Kasım’dan sonra iletişim sorunlarının azalması ve bastırılan duyguların daha açık biçimde ifade edilmesi mümkün görünüyor.

Mars’ın ayın son günlerinde Başak burcuna geçmesiyle Akrepler için sosyal açıdan güçlü bir dönem başlayabilir. Yeni insanlarla tanışmak, iş bağlantıları kurmak ve uzun süredir bekleyen projeleri yeniden gündeme almak kolaylaşabilir. Maddi güvence oluşturma isteği de güç kazanabilir.

KOÇ

Koç burçları için retro dönemi özellikle maddi meseleleri, geçmiş ilişkileri ve tamamlanması gereken hesaplaşmaları öne çıkardı. Venüs’ün Terazi burcunda ileri harekete dönmesiyle ilişkilerdeki gerilimin azalması ve başkalarından destek alınması bekleniyor.

Güneş’in Yay burcuna geçişi Koçların yeni fikirler geliştirmesine, eğitim veya seyahat planları yapmasına yardımcı olabilir. Aslan burcundaki Jüpiter’in etkisiyle aşk hayatı, arkadaşlıklar ve sosyal fırsatlar açısından hareketli bir süreç yaşanabilir.