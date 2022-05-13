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  4. 13 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 13-17 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu!

13 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 13-17 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu!

13.05.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasının ayrıntıları bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Mayıs Cuma günü için yağış ve sis uyarısında bulundu. Peki 13 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklaması ve 13-17 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu...

13 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 13-17 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu!

13 Mayıs 2022 Cuma hava nasıl olacak? Bahar havası artık kendisini hissettiriyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor. Fakat bazı illerimizde sağanak yağışın etkili olacak. Öte yandan Marmara Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde sis bekleniyor. Peki 13 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl? Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri ile İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere il il 13 Mayıs hava durumu bilgisine haberimizde yer verdik.

13 MAYIS 2022 CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar ve Burdur'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Burdur'un batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Eskişehir ve Konya çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GÜMÜŞHANE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

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Havas durumu

Hava durumu

Hava durumu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
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