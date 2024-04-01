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13 milyon seçmen sandığa gitmedi! 31 Mart yerel seçimlerine katılım oranı dikkat çekti... 20 yılın en düşüğü

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.04.2024 11:07
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Yerel seçimlerde sandıktan 'sürpriz' çıktı. AK Parti elindeki bazı belediyeleri kaybederken; CHP ve YRP gecenin en başarılı partileri arasında yer aldı. CHP, 47 yıl sonra birinci parti olurken, YRP'de 3. parti oldu. Gündem yaratan seçim sonuçlarıyla birlikte, katılım oranı da dikkat çekti. 13 milyon seçmenin sandığa gitmediği görüldü.

13 milyon seçmen sandığa gitmedi! 31 Mart yerel seçimlerine katılım oranı dikkat çekti... 20 yılın en düşüğü

Türkiye, 31 Mart gecesi yerel seçimler için sandık başına gitti. 81 ilde sandıklar dün saat 17.00 itibariyle kapanırken, oy sayımına geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırılmasıyla sandıktan çıkan sonuçlar açılmaya başladı. Saatler ilerledikçe oluşan tablo sandıktan sürpriz sonuçların çıktığını gösterdi.

CHP YILLAR SONRA BİRİNCİ PARTİ OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tam 47 yıl sonra ilk kez birinci parti oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise kuruluşundan itibaren katıldığı seçimlerde ilk kez ikinci parti oldu.

Sandıkların yüzde 99,82'si açılırken; kesin olmayan sonuçlara göre CHP oyların yüzde 37,74'ünü alırken, AK Parti ise yüzde 35,49 oy oranında kaldı.

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YENİDEN REFAH PARTİSİ 3. PARTİ OLDU

Gecenin sürpriz partilerinden biri de Yeniden Refah Partisi oldu. Fatih Erbakan liderliğindeki YRP, yüzde 6,19 oy alarak Türkiye'nin 3. partisi oldu.

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13 MİLYON SEÇMEN SANDIĞA GİTMEDİ

31 Mart seçimlerindeki katılım oranı ise dikkat çeken bir diğer notlar arasında yer aldı. 61 milyon 430 bin seçmenden 48 milyon 153 bini sandığa giderek oyunu kullandı.

KATILIM ORANI DİKKAT ÇEKTİ

13 milyon seçmen ise sandığa gitmezken, katılım oranı yüzde 78,53 oldu.

20 YIL SONRA İLK KEZ

Daha önce en düşük katılım oranı 2004 yerel seçimlerinde yüzde 76,26 oldu.

Son yirmi yıllık dönemde yapılan seçimlerde katılım oranı şöyle oldu:

-14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 88,92

-31 Mart 2019 Yerel Seçim: Katılım oranı yüzde 85,5

-24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 88,18

-1 Kasım 2015 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 87,40

-7 Haziran 2015 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 86,43

-30 Mart 2014 Yerel Seçim: Katılım oranı yüzde 88,64

-12 Haziran 2011 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 87,16

-29 Mart 2009 Yerel Seçim: Katılım oranı yüzde 85,19

-22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 84,16

-28 Mart 2004 Yerel Seçim: Katılım oranı yüzde 76,26

-3 Kasım 2002 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 79,08

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