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Seçim sonuçlarında 'enflasyon' detayı! Dünyadan 31 Mart'a aynı yorumlar geliyor: "Erdoğan'ın baş rakibi İmamoğlu güçlendi"

01.04.2024 08:07
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Dün akşam tüm Türkiye gibi dünya da yerel seçimlere kilitlendi! CHP'nin damgasını vurduğu seçim sonuçları uluslararası basında geniş yankı buldu. Haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı İstanbul'da seçim kampanyasına öncülük etmesine karşın kaybettiğine dikkat çekildi. Ekonomi ve enflasyonun seçim sonuçlarına etkisine ayrıca parantez açılırken İmamoğlu hakkındaki yorum ses getirdi.

Seçim sonuçlarında 'enflasyon' detayı! Dünyadan 31 Mart'a aynı yorumlar geliyor: "Erdoğan'ın baş rakibi İmamoğlu güçlendi"

Heyecanlı seçim maratonu sona ererken ortaya dünya basınının da ilgisini çekecek ve uzun süre konuşulacak sonuçlar çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elde ettiği seçim başarısını yayın kuruluşlarını ön plana çıkardı.

"20 YILI AŞKIN SÜRENİN EN BÜYÜK YENİLGİSİ"

Katar merkezli Al Jazeera, "Türkiye yerel seçimleri: Muhalefet, Erdoğan'a darbe olarak büyükşehirleri kazandı" başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

CHP'nin İstanbul ve Ankara'da yeniden kazanmasına dikkat çekilen haberde "Ana muhalefet partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) yirmi yılı aşkın bir sürenin en büyük yenilgisini yaşattı" dendi.

"İMAMIĞLU, ERDOĞAN'IN BAŞ RAKİBİ OLARAK GÜÇLENDİ"

İngiliz Reuters, Türkiye'nin seçim sonuçlarını "Türkiye'nin yeniden canlanan muhalefeti çok önemli yerel seçimlerde Erdoğan'ı devirdi" başlığıyla servis etti.

Haberde "Pazar günü Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisi en büyük seçim darbesini alırken muhalefetin siyasi bir güç olduğu yeniden ortaya çıktı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanının baş rakibi olarak güçlendi" ifadelerine yer verildi.

"MUHALEFET TARİHİ ZAFERİYLE ERDOĞAN'I ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

İngiliz BBC ise "Muhalefet tarihi zaferiyle Erdoğan'ı şaşkına çevirdi" başlıklı haberinde Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından büyükşehirleri de kazanmayı hedeflediği ifade edildi. Ayrıca Erdoğan'ın büyüyüp belediye başkanlığı yaptığı İstanbul'u kaybetmesi vurgulandı.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

AP News, yerel seçimleri "Türkiye'de Erdoğan'ı gerileten muhalefet yerel seçimlerde büyük kazanımlar elde etti" başlığıyla taşıdı ve "Muhalefet büyükşehirlerin kontrolünü yeniden ele geçirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı" dendi.

'ENFLASYON' VURGUSU: "EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ YENİLGİ"

Bloomberg ise seçim atmosferindeki ekonomik durumun altını çizdi. "Ekonomideki sıkıntıların baskısı altındaki seçmenler Türkiye Cumhurbaşkanı'nı cezalandırdı. Erdoğan'ın iktidar partisine destek rekor düzeyde düşük" ifadelerinin yer aldığı haberde şöyle dendi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yirmi yılı aşkın bir süre önce iktidara gelmesinden bu yana en yüksek borçlanma maliyetleri ve yüksek enflasyon ortamında ana muhalefet partisi karşısında sandıkta eşi benzeri görülmemiş bir yenilgi aldı."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Reuters dünya basını Seçim 2024
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