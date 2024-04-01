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Ecevit'ten 47 yıl sonra bir ilk! Özgür Özel liderliğindeki CHP birinci parti oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.04.2024 10:21
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31 Mart seçim sonuçları tüm Türkiye'de büyük yankı bulurken, Cumhuriyet Halk Partisi de (CHP) 47 yıl sonra bir ilke imza attı. 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 37,47 oy alan CHP, Bülent Ecevit'in liderliğindeki 1977 seçimlerinden sonra ilk defa sandıktan birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise yüzde 35,49 oy oranı ile ilk defa bir seçimde ikinci parti oldu.

Ecevit'ten 47 yıl sonra bir ilk! Özgür Özel liderliğindeki CHP birinci parti oldu

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre; yüzde 37,74 oy oranı ile 17 milyon 345 bin 876 oy alarak, 47 yıl sonra birinci parti oldu. CHP'nin 5 Haziran 1977 genel seçimlerinde Bülent Ecevit genel başkanlığında yüzde 41,38 oy oranına ulaşmıştı.

KATILIM ORANI YÜZDE 78,5 OLDU

31 Mart yerel seçimleri sona ererken, oyların yüzde 99,8'i sayıldı. Türkiye genelinde 206 bin 806 sandıktan 206 bin 424'ü sayıldı. Katılım oranı yüzde 78,5 olurken, 48 milyon 153 bin 788 oy kullanıldı.

CHP, BİRİNCİ PARTİ OLARAK SANDIKTAN ÇIKTI

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre; CHP 17 milyon 345 bin 876 oy ve yüzde 37,74 oy oranı ile birinci parti oldu. 16 milyon 313 bin 661 oy ve yüzde 35,49 oy oranı ile AK Parti ilk defa ikinci parti oldu. Yeniden Refah Partisi 2 milyon 845 bin 553 oy ve yüzde 6,19 oy oranı ile üçüncü parti konumuna yerleşti. DEM Parti yüzde 5,68, MHP yüzde 4,98, İYİ Parti yüzde 3,77, Zafer Partisi yüzde 1,73, Saadet Partisi yüzde 1,09, HÜDA-Par yüzde 0,55, BBP 0,43, DEVA Partisi yüzde 0,33 oy oranına ulaştı.

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47 YIL SONRA BİR İLK

5 Haziran 1977'de yapılan genel seçimlerde Bülent Ecevit liderliğindeki CHP yüzde 41,38 oy oranına ulaşarak sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi ise yüzde 36,89 oy oranı ile ikinci parti olmuştu.

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Bu seçimlerden 47 yıl sonra CHP ilk defa Türkiye'de birinci parti oldu. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; CHP 17 milyon 345 bin 876 oy ve yüzde 37,74 oy oranı ile birinci parti oldu.

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