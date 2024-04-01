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  4. AK Parti o ilçede seçimi 1 oy farkla kazandı! Isparta ve Antalya’da dikkat çeken yerel seçim sonuçları…

AK Parti o ilçede seçimi 1 oy farkla kazandı! Isparta ve Antalya’da dikkat çeken yerel seçim sonuçları…

01.04.2024 06:50
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Yerel seçim sonuçları kesin olmaya sonuçlara göre Türkiye genelinde belli oldu. Isparta'nın Aksu ilçesinde AK Parti'nin adayı Veli Kahraman bir oy farkla seçimi kazanması seçimin en çok dikkat çeken sonuçlardan bir tanesi oldu.

AK Parti o ilçede seçimi 1 oy farkla kazandı! Isparta ve Antalya’da dikkat çeken yerel seçim sonuçları…

31 Mart 2024 yerel seçimleri için seçmenler, yurt genelinde sandık başına gitti. Isparta'nın Aksu ilçesinde AK Parti'nin adayı Veli Kahraman, bir oy farkla rakibine üstünlük kurarak belediye başkanlığını kazandı.

AK Parti'nin adayı Veli Kahraman 516, CHP'nin adayı Mehmet Çetin ise 515 oy sayısına ulaştı.

31 Mart yerel seçimlerinde Antalya'nın bazı ilçelerinde de ilginç tablolar ortaya çıktı.
CHP'nin adayları, Antalya'nın ilçeleri Akseki'de 18, Korkuteli'nde 120, Döşemealtı'nda 90 oy farkla seçimleri kazandı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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