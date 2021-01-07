13 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 13?

Araç plaka kodları, araçların bilgi takibini ve araçlar hakkında işlem yapabilmeyi daha kolay bir hale getirmek için oluşturulur. Bu doğrultuda yetkili birimlerin araç plaka kodu üzerinden aracınız hakkındaki çeşitli bilgilere ulaşabileceğini ve gerekli işlemleri gerçekleştireceğini söylemek mümkündür. Bunlar, aracın trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı ya da sorumlusunun kim olduğu gibi bilgilerdir. Bu nedenle plaka levhasının araca, görülmesine engel hiçbir durum olmayacak şekilde monte edilmesi oldukça önemlidir. Tüm dünya ülkelerinde plakalar, farklı kurallara göre belirlenir. Ülkemizde plaka kodlarının ilk iki rakamı aracın bağlı bulunduğu ili gösterirken diğer kombinasyonlar kayıtlı olduğu ilçeyi gösterir. İl plaka kodlarının da ilk 67'si alfabetik bir biçimde sıralanmıştır. Daha sonraki plaka kodlarında ise illerin il olma tarihleri esas alınır. Yazımızın devamını inceleyerek "13 plakası hangi il için kullanılır? 13 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

13 Nerenin Plakası?

13 araç plakası Bitlis iline aittir. Genel kültüre yönelik yarışma ya da sınavlarda sıklıkla karşımıza çıkan sorulardan biriyle karşılaştığınız takdirde, 13 plaka imi için Bitlis cevabını verebilirsiniz. Bitlis'ten bir önceki plaka kodu olan 12 ise Bingöl iline aittir. Alfabetik olarak sıralandığı için bir sonraki plaka kodu olan 14 de Bolu ilinin numarası olmuştur. Bitlis ilçesine ait plaka kodlarını görüntülemek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Bitlis Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

13 AC / AR 001 ile 999

13 J 0001 ile 0999

13 K 0001 ile 0999

13 M 0001 ile 0999

13 T 0001 ile 0999 arasında plaka kodu alır.

Bitlis Tatvan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

13 AU / AZ 001 ile 999

13 J 1000 ile 2000

13 K 1000 ile 2000

13 KA / KZ 001 ile 999

13 M 1000 ile 2000

13 T 1000 ile 2000 arasında plaka kodları alır.

Bitlis Adilcevaz İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

13 CA / CZ 001 ile 999

13 FC 001 ile 999

13 J 2001 ile 3000

13 K 2001 ile 3000

13 M 2001 ile 3000

13 T 2501 ile 3000 arasında yer alır.

Bitlis Güroymak İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

13 DA / DZ 001 ile 999

13 J 5001 ile 6000

13 K 5001 ile 6000

13 M 5001 ile 6000

13 T 3001 ile 3499 arasında plaka kodları taşır.

Bitlis Ahlat İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

13 EA / EZ 001 ile 999

13 J 3001 ile 4000

13 K 3001 ile 4000

13 M 3001 ile 4000

13 T 2001 ile 2500 arasında plaka kodları alır.

