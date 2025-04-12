13 Nisan’da terazi burcunda dolunay: İlişkiler, kararlar ve dönüşüm zamanı! Burçlar bundan nasıl etkilenecek...

13 Nisan’da Terazi burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, ilişkilerden kariyere, maddi konulardan aile hayatına kadar birçok alanda önemli tamamlanmalar ve yüzleşmeler getirecek.

KOÇ: İLİŞKİLERDE YOL AYRIMI

Koç burçları için bu Dolunay, ikili ilişkilerde kritik bir dönüm noktası olabilir. Ayrılık ya da çatışma enerjisi yüksek; bu nedenle ilişkilerde daha yapıcı ve sakin bir dil kullanmak önemli.

BOĞA: İŞ HAYATINDA DEĞİŞİM KAPIDA

Boğalar için çalışma ortamlarında yenilik ve değişim zamanı. Mevcut düzen bozulabilir ancak bu değişimler, uzun vadede gelişim getirebilir.

İKİZLER: HEDEFLERE DOĞRU İLK ADIM

Gelecek planları ve kişisel hedefler konusunda İkizler burçları için harekete geçme zamanı. Uzun süredir erteledikleri bir kararı uygulamaya koyabilirler.

YENGEÇ: EV DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Yengeç burçları için taşınma, ev yenileme ya da aile içi düzenin değişmesi söz konusu olabilir. Ev ortamında dönüşüm enerjisi hâkim.

ASLAN: EĞİTİM VE SEYAHAT VURGUSU

Aslanlar için eğitim, seyahat ya da beklenen bir başvurunun sonuçlanması gündemde. Uzun süredir bekledikleri bir haber kapılarını çalabilir.

BAŞAK: MADDİ SIKIŞIKLIK OLABİLİR

Başak burçları bu Dolunay döneminde maddi konularda zorluk yaşayabilir. Harcamalara dikkat edilmeli, ani kararlar yerine planlı adımlar tercih edilmeli.

TERAZİ: İLİŞKİLERDE VE ORTAKLIKLARDA KARAR ZAMANI

Dolunay’ın kendi burcunda gerçekleşmesiyle birlikte Teraziler için evlilik, uzun süreli ilişkiler ya da ortaklıklar masaya yatırılabilir. Kararsızlıklar son bulabilir.

AKREP: ÇOCUK SAHİBİ OLMA GÜNDEMDE

Akrep burçları için çocuk sahibi olma konusu gündeme gelebilir. Aile kurma ya da mevcut aile ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor.

YAY: SOSYAL ÇEVREDE DEĞİŞİM

Yaylar için sosyal ilişkiler yeniden şekilleniyor. Bazı arkadaşlıklar sona erebilir, yeni çevreler ya da gruplarla tanışma süreci başlayabilir.

OĞLAK: KARİYERDE YÜKSELİŞ ZAMANI

Oğlak burçları için kariyer alanında yükseliş söz konusu. Emeklerinin karşılığını alma ve daha görünür olma zamanı.

KOVA: EKSTRA PARA GİRİŞİ

Kovalar için maddi konular ön planda. Miras, kredi ya da beklenmedik bir para girişi gündeme gelebilir.

BALIK: DEVLETLE İLGİLİ İŞLER SONUÇLANIYOR

Balık burçları için resmi başvurular, devlet daireleriyle ilgili işler ya da hukuki süreçler sonuçlanabilir. Bu Dolunay, uzun süredir beklenen haberleri getirebilir.