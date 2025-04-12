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13 Nisan’da terazi burcunda dolunay: İlişkiler, kararlar ve dönüşüm zamanı! Burçlar bundan nasıl etkilenecek...

13 Nisan Pazar günü Terazi burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, ilişkiler, kariyer ve maddi konular başta olmak üzere birçok alanda önemli etkiler yaratacak. Bu gökyüzü olayı, özellikle ikili ilişkilerde denge arayışını ön plana çıkarırken, birçok burç için tamamlanmalar ve karar alma süreçlerini hızlandırabilir.

13 Nisan’da terazi burcunda dolunay: İlişkiler, kararlar ve dönüşüm zamanı! Burçlar bundan nasıl etkilenecek...
Sedef Karatay

13 Nisan’da Terazi burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, ilişkilerden kariyere, maddi konulardan aile hayatına kadar birçok alanda önemli tamamlanmalar ve yüzleşmeler getirecek.

KOÇ: İLİŞKİLERDE YOL AYRIMI

Koç burçları için bu Dolunay, ikili ilişkilerde kritik bir dönüm noktası olabilir. Ayrılık ya da çatışma enerjisi yüksek; bu nedenle ilişkilerde daha yapıcı ve sakin bir dil kullanmak önemli.

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BOĞA: İŞ HAYATINDA DEĞİŞİM KAPIDA

Boğalar için çalışma ortamlarında yenilik ve değişim zamanı. Mevcut düzen bozulabilir ancak bu değişimler, uzun vadede gelişim getirebilir.

İKİZLER: HEDEFLERE DOĞRU İLK ADIM

Gelecek planları ve kişisel hedefler konusunda İkizler burçları için harekete geçme zamanı. Uzun süredir erteledikleri bir kararı uygulamaya koyabilirler.

YENGEÇ: EV DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Yengeç burçları için taşınma, ev yenileme ya da aile içi düzenin değişmesi söz konusu olabilir. Ev ortamında dönüşüm enerjisi hâkim.

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ASLAN: EĞİTİM VE SEYAHAT VURGUSU

Aslanlar için eğitim, seyahat ya da beklenen bir başvurunun sonuçlanması gündemde. Uzun süredir bekledikleri bir haber kapılarını çalabilir.

BAŞAK: MADDİ SIKIŞIKLIK OLABİLİR

Başak burçları bu Dolunay döneminde maddi konularda zorluk yaşayabilir. Harcamalara dikkat edilmeli, ani kararlar yerine planlı adımlar tercih edilmeli.

TERAZİ: İLİŞKİLERDE VE ORTAKLIKLARDA KARAR ZAMANI

Dolunay’ın kendi burcunda gerçekleşmesiyle birlikte Teraziler için evlilik, uzun süreli ilişkiler ya da ortaklıklar masaya yatırılabilir. Kararsızlıklar son bulabilir.

AKREP: ÇOCUK SAHİBİ OLMA GÜNDEMDE

Akrep burçları için çocuk sahibi olma konusu gündeme gelebilir. Aile kurma ya da mevcut aile ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor.

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YAY: SOSYAL ÇEVREDE DEĞİŞİM

Yaylar için sosyal ilişkiler yeniden şekilleniyor. Bazı arkadaşlıklar sona erebilir, yeni çevreler ya da gruplarla tanışma süreci başlayabilir.

OĞLAK: KARİYERDE YÜKSELİŞ ZAMANI

Oğlak burçları için kariyer alanında yükseliş söz konusu. Emeklerinin karşılığını alma ve daha görünür olma zamanı.

KOVA: EKSTRA PARA GİRİŞİ

Kovalar için maddi konular ön planda. Miras, kredi ya da beklenmedik bir para girişi gündeme gelebilir.

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BALIK: DEVLETLE İLGİLİ İŞLER SONUÇLANIYOR

Balık burçları için resmi başvurular, devlet daireleriyle ilgili işler ya da hukuki süreçler sonuçlanabilir. Bu Dolunay, uzun süredir beklenen haberleri getirebilir.

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