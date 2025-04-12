13 Nisan’da terazi burcunda dolunay: İlişkiler, kararlar ve dönüşüm zamanı! Burçlar bundan nasıl etkilenecek...

13 Nisan’da Terazi burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, ilişkilerden kariyere, maddi konulardan aile hayatına kadar birçok alanda önemli tamamlanmalar ve yüzleşmeler getirecek.
Koç burçları için bu Dolunay, ikili ilişkilerde kritik bir dönüm noktası olabilir. Ayrılık ya da çatışma enerjisi yüksek; bu nedenle ilişkilerde daha yapıcı ve sakin bir dil kullanmak önemli.
Boğalar için çalışma ortamlarında yenilik ve değişim zamanı. Mevcut düzen bozulabilir ancak bu değişimler, uzun vadede gelişim getirebilir.
Gelecek planları ve kişisel hedefler konusunda İkizler burçları için harekete geçme zamanı. Uzun süredir erteledikleri bir kararı uygulamaya koyabilirler.
Yengeç burçları için taşınma, ev yenileme ya da aile içi düzenin değişmesi söz konusu olabilir. Ev ortamında dönüşüm enerjisi hâkim.
Aslanlar için eğitim, seyahat ya da beklenen bir başvurunun sonuçlanması gündemde. Uzun süredir bekledikleri bir haber kapılarını çalabilir.
Başak burçları bu Dolunay döneminde maddi konularda zorluk yaşayabilir. Harcamalara dikkat edilmeli, ani kararlar yerine planlı adımlar tercih edilmeli.
Dolunay’ın kendi burcunda gerçekleşmesiyle birlikte Teraziler için evlilik, uzun süreli ilişkiler ya da ortaklıklar masaya yatırılabilir. Kararsızlıklar son bulabilir.
Akrep burçları için çocuk sahibi olma konusu gündeme gelebilir. Aile kurma ya da mevcut aile ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor.
Yaylar için sosyal ilişkiler yeniden şekilleniyor. Bazı arkadaşlıklar sona erebilir, yeni çevreler ya da gruplarla tanışma süreci başlayabilir.
Oğlak burçları için kariyer alanında yükseliş söz konusu. Emeklerinin karşılığını alma ve daha görünür olma zamanı.
Kovalar için maddi konular ön planda. Miras, kredi ya da beklenmedik bir para girişi gündeme gelebilir.
Balık burçları için resmi başvurular, devlet daireleriyle ilgili işler ya da hukuki süreçler sonuçlanabilir. Bu Dolunay, uzun süredir beklenen haberleri getirebilir.
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