136 kilo verdi, bakın nasıl değişti!

Ameliyat sonrası spor salonuna dönen John yemek bağımlılığı ile verdiği mücadeleyi anlattı. 'Obez olmak ayrı bir durum, morbid obeziteye ulaştığınızda ise apayrı bir durumla karşılaşıyorsunuz. 20 yaşıma geldiğimde doktora gittim ancak onlar benim ağırlığımı ölçemediler. Bunun üzerine Florida'daki bir balık pazarına gittim. Pazarın arkasında ticari amaçla kullanılan bir ölçekte tartılmak zorunda kaldım. Oradaki insanlara neden orada olduğumu anlatmak zorunda kaldım. Bana verilen tepkilerin hiçbirini hatırlamıyorum.' diyen John'un kilo verme hikayesi...

Yok böyle değişim! 136 kilo verdi, bambaşka biri oldu

1 / 14 'Yeme alışkanlığıma baktığımda anne-babamın boşanma döneminde başladığını fark ediyorum. Annem o dönemde üzülmemi engellemek için 'Bu gece çok güzel bir pazara gidelim ve kendimize fazladan pasta alalım!' diyordu.'

2 / 14 Bu durumu John 18 yaşındayken babasının kanser olduğu gerçeğiyle başa çıkmak için kendisini yemeye verdiği gerçeğiyle devam etmiş. Öyle ki John, 1 yıl içinde 172 kilodan 226 kiloya çıkmış. Bu değişim onu morbiz obezite kateogisine almıştı.

3 / 14 'Okula gitmek yerine her gün fast food satan restoranlara gidiyordum. Spor radyolarını dinyordum. Günde 3-4 öğün yemek yiyordum.' diyen John, bu hızlı kilo alma miktarıyla her gün hayattan daha da uzaklaşıyor, ölüme doğru yürüyordu.

4 / 14 Kendisini en ağır 244 kiloda hatırladığını söyleyen John, daha fazla kilo alıp almadığını bilmiyor. Çünkü balık pazarında tartıldıktan sonra tekrar kilosunu öğrenmek için çaba harcamamış. Ağırlığı yüzünden birkaç koltuk ve sandalyenin kırılmasına sebep olan John, tuvalete dahi oturamamaya başlamış.

5 / 14 12 yaşından beri tanıştığı Caila ile ilişkiye başlamasıyla hayatının değiştiğini söyleyen John, 'Caila beni olduğum gibi seviyordu. Benimle 240 kilonun üzerindeyken evlenmişti. Ancak ben Caila'nın böyle bir zorunluluğun içinde yaşamasına izin veremezdim. Kilo veremezsem hayatımın sonuna kadar onu bu yaşama mahkum edecektim.'

6 / 14 O dönem San Diego'da yaşayan John, zayıflama merkezi reklamını gördükten sonra büyük bir adım attı. Tüm abur cuburları çöpe atan John, ardından kilo vermek için zayflama merkezine gitmeye karar verdi. İlk senasa girdiğinde ona uzmanlar 6 haftada 9 kilo verdireceğine söz verdi. Ancak John ilk 3 haftada 9 kilo kaybetmişti bile. Hızla değişmeye başlayan John, 6 haftada 14 kilo vermişti. 15 ay sonunda ise 134 kiloya düşmüştü.

7 / 14 Zayıflama merkezinin en başarılı katılımcısı olarak görülen John, spor salonundaki başarısının ardından yeni bir sorunla karşı karşıya kalmıştı. John'un neredeyse 9 kilodan fazla derisi sarkmıştı.

8 / 14 Konu ile ilgili konuşan Caila, John'u sarkan deri sorununun sadece görünüş açısından değil başka yönlerden de etkilediğini söyeledi. 'Ameliyat sadece genel yaşam kalitesini değiştirecek. Bu sayede tamamen özgür hissedecek.' diyen Caila eşinin artık sağlıklı bir hayat sürecek olmasından ve daha iyi hissedecek olmasından çok mutlu.

9 / 14 10 saat süren opersayonun ardından gövdesi ve kollarındaki cildin büyük kısmı alınan John, ilk kez cildinin sarkmasını önlemek için herhangi bir korse giymeden dolaşabiliyordu.

10 / 14 1 yıl boyunca cildinin yeni ölçülerine alışabilmesi için kompresyon giysiler giymesi gereken John'un ameliyat sürecinde en çok özlediği şey ise spor yapmak ve sporda edindiği arkadaşları olmuş. John, bir an önce iyileşip spora geri dönebilmek için can atıyor.

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