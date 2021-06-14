14 – 20 Haziran haftalık burç yorumları | Güneş tutulmasının etkileri ortaya çıkıyor!

Haftanın sonlarına doğru ikili ilişkilere odaklanmak isteyebilirsiniz, özellikle hafta sonu yakın çevrenizle fikir tartışmaları yaşayabilirsiniz. 14 – 20 Haziran haftasına Aslan burcu ile başlıyoruz. 14 Haziran gününde Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Güneş ve Neptün arasındaki kare açı sebebiyle hassas bir dönem yaşayabiliriz. Daha alıngan davranabiliriz. Aynı zamanda özgürleşme isteğimizin arttığını da hissedebiliriz. Hafta sonuna doğru ise Cuma günü Ay, ilk dördün fazında ilerliyor. Güneş tutulmasında yaşanan olaylar, yavaş yavaş etkisini göstermeye başlıyor. Haftanın son gününde ise Jüpiter, Balık burcunda bir Retro hareketine başlıyor. Kişisel olarak bir süredir yakaladığımız fırsatların yarattığı etkinin gerilediğini fark edebiliriz. KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında sert açı meydana geliyor. Pazartesi gününden itibaren finansal konularla ilgili risk alma eğiliminde olabilirsiniz. Borç alma-verme gündemleri sıkıntıları doğurabileceği için paranızı yönetirken daha titiz olmalısınız. Hedeflerinizi gerçekleştirme noktasında hayatınızdaki insanlardan, tanıdıklarınızdan önemli bir destek veya fayda görebilirsiniz. Bazı arkadaşlık ilişkilerinizde gerilimler, zıtlaşmalar, çıkarların uyumsuzluğu gündeme gelebilir. Bazı insanlardan beklentilerinizi bulamadığınızı hissedebilirsiniz. Geleceğe ve ilişkilere dair planlarınızda yeniliğe gitme, akışın getirdiklerine uyumlanma zamanı. Biteni zorlamamalı, geleni kabul etmeli. Israr ve inatçılık, kontrol ve güç savaşları, haklılık mücadelesinde aşırıya kaçmak bu hafta işleri zorlaştırabilir. Öz onaya daha fazla önem vermeli, kendinizi takdir etmeniz gereken noktaları görmezden gelmemeli ve almak istediklerinizi karşınızdakilere sunabiliyor olmalısınız.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür retrosu başlıyor. Ayın geri kalanında finansal konularda daha titiz ve dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalar yapmaya daha açık olabilirsiniz. Keyfi harcamalarınıza ağırlık vermek ile parayı aşırı tutmak arasında iki ayrı uçta olabilirsiniz. Paranın bereketini arttırmak için bereket çalışmaları yapabilirsiniz. Zaman zaman plan dışı harcamalar karşınıza gelebilir. Motivasyonunuzu ve mutluluğunuzu maddi konulara, sahip olma dürtüsüne bağlamayın. Bu dönemde kendinizi keşfe çıkabilir, hatalarınızı, eksiklerinizi ve potansiyellerinizi daha iyi görebilirsiniz. Öz eleştiride abartılara girmek cesaretinizi kırabilir. Özgüveni yükseltmek için gün içinde telkin ve olumlamaları arttırın. Çarşamba günü Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Yakın çevrenizle ilişkileriniz ön planda olmaya başlayacak. İş ortamında yer ve mekan değişiklikleri gündeme gelebilir. Kendi işinizi açmaya dair düşünceler içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda iş arkadaşlarıyla ilişkilerinizde mevcut dengeler değişebilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında sert açı meydana geliyor. Pazartesi gününden itibaren yasal, adli ve resmi işlemler gündeminizde olabilir. Uzak akrabalardan, aile büyüklerinden haberler alabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işler ve eğitimler adına araştırmalar yapabilirsiniz. Özellikle Şubat ayında ortaya çıkan gündemleriniz, bugünlerde ikinci bir seviyeye çıkacak veya ilerleyiş kazanacak. Bazılarınız Şubat ayında başladığı süreci bugünlerde tamamlayabilir, Şubat ayında aldığı kararları bugünlerde uygulamaya koyabilir. Hafta boyuca yepyeni kararlar almak veya yepyeni riskler içine girmek yerine daha önceden düşündüğünüz, önceden planladığınız konularla ilgilenin. Bazı İkizler burçları için bu hafta istifa etme, işten ayrılma gibi radikal değişiklikler gündemde olabilir. Aşk ilişkilerinde ise bu hafta zorunluluklar, uyumsuzluklar duygusal kırılmalara götürebilir. İletişim kurmalı, kendinizi ifade etmeli ve size zor gelen konuşmaları yapmaktan geri durmamalısınız. Etik değerler ve sınırlar bu hafta önemli olacaktır.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında sert açı meydana geliyor. Haftanın ilk gününden itibaren ilişkiler ve sosyal çevrenizle olan bağlantılarınızda gerilim veya tatsızlıklar ortaya çıkabilir. Özellikle Şubat ayında sosyal çevrenizde yaşanmış deneyimler, gündemdeki kişiler ile ilgili bugünlerde yeni veya ikinci bir gündem bekleyebiliriz. Bazı kişilere karşı artık daha kapalı, mesafeli olma arzusundaydınız. Bugünlerde artık bunu daha fazla tavırlarınıza yansıtacaksınız. Nerede, hangi noktada evet veya hayır dediğiniz artık daha önemli olacak. Doğru yerde ortaklığa girmeli, doğru yerde ise sınırınızı çizebilmelisiniz. Özgüveninizi, öz değerinizi aşağıya çeken insanlardan uzak kalın. Bu hafta ilişkilerde daha çok çaba ve efora bakabilir, buna göre karar verebilirsiniz. Finansal konularla ilgili daha hırslı olacağınız bir süreç başlıyor. İlişkilerde egonuza yenilerek duygularınızı öldürmeyin. Evli veya bekar Yengeçler bugünlerde çocuk sahibi olma arzusunda olabilir. Erkeklerle yapacağınız iş birlikleri iş hayatında ve finansal alanda kazandırabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında sert açı meydana geliyor. Pazartesi gününden itibaren ilişki ve ortaklıklarınızda önemli tamamlanmalar ve ileriye yönelik yeni kararlar alınacak. Bireysel çalışanlar ortaklık teklifi alabilir. Bazı Aslanlar kendi işini açma ve büyütme tasarıları için araştırma içinde olabilir. İş ve kariyer, eğitim hayatınızda Şubat ayında gündeminizde var olan konular, Şubatta attığınız doğru adımlar bugünlerde size ilerlemeye ve şansa götürecek. İlişkilerinizde sınırlara, hak ve adalete, etik değerlere daha fazla dikkat etmeli ve özen göstermelisiniz. Bugünlerde gökyüzü sizler için ilişkilerde olgunlaşma zamanından bahsediyor. Haliyle anlık dürtülerle hareket etmemeli, uzun vadeli düşünmeli, doğruların ve mantığın gözetiminde adımlar atmalısınız. Mars artık sizin burcunuzda ilerlerken geçtiğimiz haftalardaki dağınık enerjileriniz toparlanmaya başlayacak. Özellikle irade göstermeniz gereken durumlarda büyük bir başarı sergileyebilirsiniz. BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında sert açı meydana geliyor. Haftanın ilk gününden itibaren iş hayatınızda, mesleğinizde cesur kararlar alabilir ve büyük projeler içinde olabilirsiniz. Bazı Başaklar istifa ve iş değişikliği gündemleriyle meşgul olabilir. Bazılarınız kendi işini açma, ticarete atılma veya hali hazırdaki işinin sınırlarını genişletme gayesinde olabilir. Yurtdışı bağlantılı işler, eğitimler ve sınav-mülakatlar bugünlerde gündemde olabilir. Özellikle sınavlarda sakin olmaya çalışın ve vesveselere kapılarak kaygıya düşmeyin. Çarşamba ve Perşembe günlerinde beklemediğiniz insanlardan destek ve iyilik görebilir, bazı kişiler tarafından ise yanıltılabilirsiniz. Bu yüzden kime güvendiğinize dikkat edin, abartılı duygulardan kaçının. Bu hafta daha önce dargınlık yaşadığınız kişilerle barışmaya doğru gidebilirsiniz. Bazılarınız için tayin ve atanma gündemleri, taşınmaya dair araştırmaları getirebilir. Özellikle Şubat ayında gündeme gelmiş konularınız bu hafta ilerleyebilir, sonuçlanabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında sert açı meydana geliyor. Pazartesi gününden itibaren riskli yatırıımlarla ilgilenebilir ve meşgul olabilirsiniz. Borsa, döviz, kripto paralar ilgi alanınız olabilir. Bugünlerde ise alacağınız risk büyüyecek. Kaybınız veya kazancınız daha büyük olabilir. Hangi yönde ilerleyeceği ise kişisel haritanıza bağlıdır. Aşk ilişkilerinde bireysellikler rahatsız edici olabilir veya sorun çıkarabilir. Soğuduğunuzu veya sıkıldığınızı hissettiğiniz anlar olabilir. Özellikle aşk ilişkilerinizde ve çocuk sahibi olma gündemlerinde sabırlı olmanız, akışın size sunduklarını kabul içinde olmanız gerekli. Çarşamba ve Perşembe günlerinde sağlıkla ilgili destekler, diyetler ve zararlı alışkanlıkları bırakma gündemleriniz olabilir. Şans ve şanssızlıkların arttığı iki gün olabilir. Cuma günü ve hafta sonu boyunca ilişkiler ve aşk hayatında daha yapıcı, keyifli ve uyumlu enerjiler hakim olacak. İş ve özel hayatınızdaki görüşmeler bu üç gün boyunca daha verimli geçebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında sert açı meydana geliyor. Haftanın ilk gününden itibaren evlilik konuları ve aile ilişkileri ön planda olacak. Özel hayatınızdaki ilişkilerde, ilişkide bulunduğunuz insanların hayatlarında özellikle Şubat ayıyla birlikte ortaya çıkmış bir gündem mevcutsa bugünler içerisinde o durum ivme kazanacak, büyüyecek veya karara götürecek. Bir süredir boşanma düşünceleri içinde olanlar için bu dönemde evleri ayırma veya yasal süreç başlatma söz konusu olabilir. Evlenmeyi düşünenler ise bazı şartları veya dış koşulları zorlayarak evlilik adımı atabilir. Hafta boyunca sabırlı olmanız, tavırlarınızı daha kontrollü sergilemeniz gerekecek. Bazı Akrepler için yakın ilişkilerde bağlanma korkuları, geçmiş deneyimlerin etkileri bu hafta kısa süreli olarak ortaya çıkabilir. Korkularınızın ve zayıf taraflarınızın farkına vararak gelişim göstermeye, büyümeye ve olgunlaşmaya çalışın. Taşınma gündemleri aniden ortaya çıkabilir veya bu gündemler aniden karara ve sonuca bağlanabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında sert açı meydana geliyor. Haftanın ilk gününden itibaren iş bağlantılı seyahatler gündeme gelebilir. İş aracılığıyla önemli kişilerle tanışabilirsiniz. Mevcut çalışma ortamınızda ve ekibinizde zorunlu veya gerekli değişiklikler yapılabilir. Kendi işini yapanlar ise çalışanlarıyla ilgili düzenlemeye gidecektir. Bugünlerde iş arayanlar için görüşme ve mülakatlar gündemde olacaktır. Başvurunuza yanıt alabilirsiniz. Sınavlar sorumluluk hissini daha yoğun hissettirebilirken, sınav sonrasında büyük bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Araçlarla ilgili gündemlerin oluşabileceği bu haftada, araç değiştirmeye karar verebilir veya aracınızın bakım ve tadilatlarıyla ilgilenebilirsiniz. Bugünlerde sosyal medya hesaplarınızda karışıklıklara ekstra dikkat edin. Şifrelerinizi ve verilerinizi daha iyi koruyun. Özellikle haftanın ilk yarısında planlarınızı değiştirecek gündemler karşınıza gelebilir. Sürprizli bir hafta. Hem iş hem özel hayatınızda karar alırken daha akılcı olun.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında sert açı meydana geliyor. Haftanın ilk gününden itibaren finansal alanda hareketlilik artacak ve gerekli-zorunlu harcamalar yapılacaktır. Bazı Oğlaklar bu dönemde riskli yatırımlar, borsa ve kripto paralar ile ilgilenebilir. Risklerin büyüdüğü bir zaman olduğunu bilerek hareket edin. Sevdikleriniz için hediyeler almaktan, sevdiklerinizi mutlu etmekten çekinmeyin. Çocuklarınız için de bugünler gerekli ve zorunlu harcamaları getirecek. Aşk hayatınızda ise duygusal karmaşalar yaşayabilirsiniz. Şubat ayındaki gündeminiz bu hafta içinde farklı bir noktaya taşınabilir. Her anlamda büyüdüğünüz, olgunlaştığınız bir dönem olacak. Kendinizi geliştirme adına fırsatları kaçırmayın. Hobileriniz veya yetenekleriniz için çaba sarf edin, kendinize yatırım yapın. Bugünlerde kısa süreli taşınma gündemleri veya seyahatler ortaya çıkabilir. Şans ve fırsat hiç beklemediğiniz yerlerden gelebilir. İş ilişkilerinde kısa süreli anlaşmazlıklar oluşabilir. Teknolojik aletler almaktan kaçının.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta Satürn ve Uranüs arasında sert açı meydana geliyor. Hafta başından itibaren hayatınızda, tavırlarınızda, hedeflerinizde ciddi değişimler yaşıyor ve değişimi daha fazla hissediyor olacaksınız. Bu açı sizin burcunuzda olacağı için Haziran ayı içerisindeki en önemli olaylar bu dönemde karşınıza gelebilir. En güçlü değişimleri, bu hafta içerisinde görebilirsiniz. Bazı Kovalar mevcut yaşam alanından ayrılma kararı alabilir. Aileden veya bölgeden, mahalleden ayrılma olabilir. Yalnız yaşama isteğiniz artabilir. Evli Kovalar ise bu dönemde karşılıklı olarak bireysel alana izin vermeli ve kişisel alana saygı duymalı. Yalnız kalma ihtiyacınız olabilir. Evinizde yenilikler yapabilir ve dekorasyonla ilgilenebilirsiniz. Paranızı yönetme konusunda daha titiz olmanız gereken bir hafta olacak. Dolandırılma, hatalı veya gereksiz harcamalara karşı dikkatli olmalısınız. Aşk ilişkilerinde uçlarda duygular ortaya çıkabilir. Hızlı yükselip hızlı düşebilirsiniz. Sanatsal yeteneklerinizi ise ortaya koyabileceğiniz bir hafta.