14 bin TL'lik cezaya rağmen 2 yılda 28 uçağa lazer tacizi(2)

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Gökhan Artan / İstanbul, 24 Haziran (DHA)-Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de uçaklara iniş ve kalkış sırasında lazer tacizi geçtiğimiz yılda devam etti. Hava araçlarına lazer tutana uçuş emniyetini tehlikeye atmaktan 14 bin 163 TL idari para cezası verilmesi de uçaklara lazer tutanlara engel olamadı.2 yılda uçaklara 28 lazer tacizi yapıldığıyla ilgili rapor tutulduğu öğrenildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) 2018 yılı Hava Trafik Yönetmeliği(ATM) ile bağlantılı emniyet olayları yıllık değerlendirme raporu hazırladı. Rapora göre 2017 yılında 100 bin trafik hareketinde olay sayısı 12.59 iken 2018 yılında bu oran 16. 85 oldu. ATM ile bağlantılı emniyet olaylarında 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33,84'lük artış meydana geldi. 2018 yılı yaz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi artış yaşandı. 2018 Temmuz ayında yaşanan olaylar en yüksek seviye olan 2,97’ye ulaştı.2017-2018 yıllarında meydana gelen ATM ile bağlantılı emniyet olaylarında uçuşun bütün aşamalarında gerçekleşen olaylarda artış yaşanırken özellikle park pozisyonu, manevra sahası ve yaklaşma pozisyonunda yaşanan dikkat çekti.