14 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki

Şans Topu çekilişi şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor. Popüler çekilişin sonuçları, meraklılar tarafından araştırılıyor. Peki 14 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU KURALLARI

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



