14 Mart Tıp Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı, neden kutlanıyor? İşte 14 Mart Tıp Bayramı hikayesi...

14 Mart Tıp Bayramı'nın nasıl ortaya çıktığı, neden kutlandığı merak konusu olurken bu anlamlı günde bu mesleği icra edenleri kutlamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili merak edilenler...

14 MART TIP BAYRAMI NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

14 MART TIP BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

14 MART TIP BAYRAMI TATİL Mİ?

14 Mart Tıp Bayramı'nın tatil olup olmadığı merak ediliyor. 14 Mart gününde doktorlar görevleri başındadır. O gün tatil yapılmaz. 14 Mart günü sadece bazı tıp fakülteleri tatil kararı alır.