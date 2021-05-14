14 Mayıs günlük burç yorumları | 14 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

14 Mayıs Cuma günü, ay İkizler burcunda ilerleyecek. Bugün konsantrasyon sorunları görülebilir ve motivasyon düşüklüğü hissedebiliriz. İkizler burcu bugün sağlık ve estetikle ilgili konularla ilgilenirken, Yay burcu seyahat ve yolculuklarla alakalı gelişmeler yaşayabilir. Balık burcu ise gün içinde kararsızlıklar yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün dalgınlık ve zihinsel dağınıklıklar yaşayabilirsiniz. Dikkatsizlikler ufak kazalara neden olabilir. Kritik konuşmalar için uygun bir gün olmayabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda planlarınız değişebilir. Hediyeler alabilir, plan dışı harcamalar yapabilirsiniz. Kişisel gelişim konularıyla ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün sağlık ve estetikle ilgili konularla ilgilenebilir, beslenme düzeninizde değişiklikler yapabilirsiniz. Gün içinde kararsız veya değişken haliniz öne çıkabilir.