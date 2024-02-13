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    4. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hikâyesi nedir? Sevgililer Günü'nün anlamı ve tarihçesi

    14 Şubat Sevgililer Günü'nün hikâyesi nedir? Sevgililer Günü'nün anlamı ve tarihçesi

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    12.02.2024 18:56 | Son Güncelleme:
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    Sevgililer Günü, dünyanın pek çok bölgesinde her sene coşkuyla kutlanır. Kutlandığı gün olan 14 Şubat, eski çağlardan günümüze kadar devam eden bu geleneği temsil eden bir anlamlara sahiptir. Türkiye’de Sevgililer Günü olarak bilinen 14 Şubat, aslında Papa Gelasius tarafından ilan edilen Aziz Valentine Günü’dür ve bu gün de Aziz Valentine anılır. Ancak Türkiye ve dünyanın pek çok bölgesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü olarak kutlanır. İşte Sevgililer Günü'nün anlamı ve tarihçesi...

    İçindekiler

    • 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hikâyesi nedir?
    • Sevgililer Günü'nün tarihçesi
    • 14 Şubat Sevgililer Günü ne zaman ilan edildi?

    Sevgililer Günü'nün ortaya çıkışı ile ilgili yıllar pek çok hikâye anlatılır durur. Bu hikâyeler içerisinde en popüler olanı Aziz Valentine'nin hikâyesidir. Neredeyse bütün çiftler her yıl 14 Şubat'ta sevgililerine ya da eşlerine bu günün ruhunu yansıtan, karşı tarafa sevgilerini ifade eden hediyeler verir. Bazı kişilerin 'kapitalist sistemin bir parçası olduğu' düşüncesi ile eleştirdikleri Sevgililer Günü aslında eski bir gelenektir ve Orta Çağ'a kadar dayanır. Her sene sevgililer günü heyecan ile ve romantik hisler ile kutlanırken hikâyesi ve tarihçesi de merak edilir.

    14 Şubat Sevgililer Günü'nün hikâyesi nedir?

    Sevgililer Günü'nün hikâyesi, aşkın ve fedakârlığın sembolü olarak anılan Aziz Valentine’in romantik ve yardımseverliği ile başlar. 14 Şubat neden Sevgililer Günü olarak kutlanır diye sorulduğunda anlatılan hikâyeye göre, Roma imparatoru II. Claudius genç erkeklerin askerlik görevini daha iyi yerine getirebilmeleri için evlenmelerini yasaklamıştır. Sevginin yasaklanamaz özel bir duygu olduğunu düşünen Aziz Valentine, bilhassa geceler saatlerinde özel etkinlikler düzenleyip; sevgililerin ellerinden zorla alınan bu duyguyu onlara gizlice vermeye başlamıştır.

    Bu romantik ve cesur gizli evlilikler, askerler arasında kulaktan kulağa yayılmıştır. Evlenme yasağı olan her âşık erkek, bu evlilikleri gerçekleştirebilmek için O’nun kapısını çalmış ve sevdikleri kadın ile evlenmiştir. Elbette ki zamanla bu gizli evlilikler imparatorun kulağına gitmiş ve Valentine yargılanarak idam cezasına çarptırılmıştır. Sevgililer Günü'nün anlamı esasen Aziz Valentine’i anma günü olarak ortaya çıkmıştır.

    Sevgililer Günü'nün tarihçesi

    Sevgililer Günü ile ilgili ilk efsane Eski Roma dönemine kadar uzanır. Bu özel günün Roma döneminde Lupercalia adı verilen ve 3 gün süren bir festivalden ortaya çıktığı da düşünülür. Doğurganlık tanrısının onuruna gerçekleştirilen festival, şubat ayının ortasında kutlanmaya başlanır ve aynı zamanda baharın resmî başlangıcını müjdeler. Bu müjdenin esas anlamı olarak da kuşların aşk mevsiminin başlangıcı olduğu düşünülür. Normal hayatta birbirinden uzak olan genç kişilerin yan yana gelebilmesini sağlayan kutlamalar çerçevesinde erkekler, bir kutunun içerisine atılmış kağıtlardan kadınların ismini çeker. Bu sayede genç kadın ve erkekler eşleşirler. Festival boyunca bu eşleşmede bir araya gelen çiftler sevgili olur, hatta belki de evlenir. Bu festival daha sonraları kilise tarafından yasaklanarak, 14 Şubat Aziz Valentine anısına adanır ve kura çekimleri devam eder.

    14 Şubat Sevgililer Günü ne zaman ilan edildi?

    İlk resmî Aziz Valentine günü Papa Gelasius tarafından 496 yılında 14 Şubat'ta ilan edilmiştir. Bu özel gün, adını o dönemde ölenlerden birinden alır. Fakat bu şahsiyetin tam olarak hangi şahsiyet olduğu konusunda tartışmalar devam etmektedir. 14 Şubat günü yani Aziz Valentine'in fedakârlığını anma günü, zamanla, O’nun temsil ettiğine inanılan aşkın kutlanıldığı Sevgililer Gününe dönüşmüştür.

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