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Unutulmaya yüz tutmuştu! 14 kadın tezgah başına geçerek yeniden canlandırdı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde kadınlar, unutulmaya yüz tutan geleneksel halı ve kilim dokumacılığını yeniden canlandırmak için tezgah başına geçti.

Unutulmaya yüz tutmuştu! 14 kadın tezgah başına geçerek yeniden canlandırdı

Ağrı’da kursta eğitim alan 14 kadın, geleneksel dokuma ürünlerinin yanı sıra çanta, kemer ve anahtarlık gibi farklı ürünler üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Unutulmaya yüz tutmuştu! 14 kadın tezgah başına geçerek yeniden canlandırdı 1

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ GELENEKTİ

Tutak ilçesinde Aile Destek Merkezi bünyesinde kurulan kadın kooperatifinde, unutulmaya yüz tutan halı ve kilim dokumacılığı yeniden yaşatılmaya çalışılıyor.

Yaklaşık 5 aydır devam eden kursta, 14 kadın kursiyer ilk 2 aylık eğitim sürecinin ardından kendi ürünlerini dokumaya başladı.

Kadınlar, heybe üretimiyle başladıkları çalışmalarını yün halı, yolluk, seccade, kırlent ve isimlik gibi ürünlerle sürdürüyor. Sipariş üzerine de üretim yapan kadınlar, hazırladıkları el emeği ürünleri kadın kooperatifi aracılığıyla satışa sunuyor.

Kursta usta öğretici olarak görev yapan Naide Bağatır, kadınların dokumacılığı sıfırdan öğrendiğini belirterek, üretim sürecinin her geçen gün geliştiğini ifade etti. Kursta şu ana kadar 2 halının tamamlandığını, farklı ürünlerin üretiminin ise devam ettiğini aktardı.

Unutulmaya yüz tutmuştu! 14 kadın tezgah başına geçerek yeniden canlandırdı 2

"İLMEK İLMEK İLERLİYORUZ"

Geleneksel dokuma kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini belirten Bağatır, kursiyer sayısını artırarak daha fazla kadının üretime katılmasını istediklerini dile getirdi. Bağatır, "Her biri halısına bir hikaye dokuyor. Emek emek, ilmek ilmek ilerliyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı halı dokuma
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