Bu buketi daha önce gören olmadı! Güllerle turpu birleştirdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Huzur Çam, eşi Damla Çam’a güllerin arasına yerleştirilen coğrafi işaretli Kadirli turpundan oluşan özel bir buket hediye ederek hem sürpriz yaptı hem de memleketinin önemli tarım ürününe dikkat çekti.

EŞİNE FARKLI VE ANLAMLI BİR HEDİYE VERMEK İSTEDİ

Türkiye’de turp üretiminde ilk sırada yer alan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Huzur Çam, eşine farklı ve anlamlı bir hediye vermek istedi. Klasik çiçek buketlerinden farklı olarak güllerin arasına Kadirli turpu yerleştirilmesini isteyen Çam, hazırlattığı özel buketi eşi Damla Çam’a hediye etti.

"MEMLEKETİMİ NE KADAR SEVİYORSAM EŞİMİ DE O KADAR SEVDİĞİMİ GÖSTERMEK İSTEDİM"

Memleketine duyduğu sevgiyi eşine olan sevgisiyle birleştirmek istediğini belirten Huzur Çam, "Kadirli’miz Türkiye’de turp üretiminde birinci sırada. Ben de hem ilçemizin coğrafi işaretli ürününü ön plana çıkarmak hem de memleketimi ne kadar seviyorsam eşimi de o kadar sevdiğimi göstermek istedim. Bu nedenle güllerin arasına turp koydurarak eşime farklı bir sürpriz hazırladım" dedi.

Güllerle turpun bir araya getirildiği sıra dışı buket, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır