14 yaşındaki Bahattin'in acı ölümü!

Edinilen bilgiye göre olay, Saray ilçesine bağlı Beyarslan Mahallesi Kanigöl mevkiinde meydana geldi. Bahattin Akın (14) isimli çocuk, K.Z. isimli şahsa ait tarlayı sulamak için açtığı su kuyusuna düştü.

Durumu fark eden çevredekiler Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ve Özalp İlçe Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyudaki suyu tahliye edip çocuğu çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saray Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

