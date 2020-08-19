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14 yaşındaki Bahattin'in acı ölümü!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 19:53 | Son Güncelleme

Van’ın Saray ilçesinde tarla sulamak için açılan su kuyusuna düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

14 yaşındaki Bahattin'in acı ölümü!

Edinilen bilgiye göre olay, Saray ilçesine bağlı Beyarslan Mahallesi Kanigöl mevkiinde meydana geldi. Bahattin Akın (14) isimli çocuk, K.Z. isimli şahsa ait tarlayı sulamak için açtığı su kuyusuna düştü.

Durumu fark eden çevredekiler Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ve Özalp İlçe Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyudaki suyu tahliye edip çocuğu çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saray Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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