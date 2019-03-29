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14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 19:40 | Son Güncelleme

Niğde’de 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran engelli bir şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.İddiaya göre, 63 yaşındaki engelli Kemal K.

Niğde’de 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran engelli bir şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
İddiaya göre, 63 yaşındaki engelli Kemal K. (63), yetiştirme yurdunun önünden H.C. (14) isimli kız çocuğunu otomobiliyle kaçırdı. Yurt yetkililerin durumu polise haber vermesi üzerine Kemal K., Niğde-Kayseri karayolunda polis ekipleri tarafından yakalandı. Kemal K. gözaltına alınırken, H.C isimli çocuk Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi. İki bacağı olmayan Kemal K.’nin 4 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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