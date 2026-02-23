KADIN

14 yaşındaki çocuğun karnından 3 kilo saç yumağı çıktı! Nedeni ise kahretti

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde mide ve bağırsaklarına kadar uzanan yaklaşık 3 kilogramlık saç yumağı ameliyatla çıkarılan 14 yaşındaki kız çocuğu sağlığına kavuştu. Karın ağrısı ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan çocuğa, saç yeme alışkanlığına bağlı gelişen 'trikobezoar' tanısı konulurken, doktorlar erken müdahale sayesinde olası hayati risklerin önüne geçildiğini belirtti.

İskenderun ilçesinde yaşayan Sultan Bönceoğlu, karın ağrısı ve bulantı şikayetleri üzerine ailesi tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

KARNINDAN 3 KİLOGRAMLIK SAÇ ÇIKARILDI

Yapılan tetkikler sonucu kız çocuğuna, saç yeme alışkanlığından kaynaklanan "trikobezoar" tanısı konuldu.

Midesinden bağırsağına yayılan büyük boyutlu saç yumağı tespit edilen Bönceoğlu, ameliyata alındı. Operasyonda karnından yaklaşık 3 kilogramlık kitle çıkarılan Bönceoğlu, şikayetlerinden kurtuldu.

"MİDE VE BAĞIRSAĞIN YENİDEN CANLANDIRILMASINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem El, hastalığın saç yeme alışkanlığından kaynaklandığını söyledi.

Bu tür durumlarda erken teşhis ve müdahalenin önem taşıdığını belirten El, şöyle konuştu: "Hem çocuk sağlığı hem de çocuk cerrahisi ekibiyle yaptığımız değerlendirmelerde, acil cerrahi müdahale kararı verdik. Müdahaleyle bir nevi mide ve bağırsağın yeniden canlandırılmasını gerçekleştirdik. Şükür ki zamanlama olarak mide ve bağırsak dolaşımının bozulmadığı, henüz çürümediği veya delinmediği döneme denk geldi. Hastanın midesinden bağırsağına kadar 3 kilogramlık kitle çıkarıldı."

HASTALIĞIN ARKASINDAKİ GERÇEK

Sultan'ın annesi Hacer Bönceoğlu da kızında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından saç yeme alışkanlığının başladığını anlattı.

Çocuğunun o dönem stresli olduğunu dile getiren Bönceoğlu, "Yapılan incelemede kızımın bağırsağında düğümlenme, midede ise kıl yumağı olduğu belirlendi. Şok olduk ve çok üzüldük. Depremi yaşamıştık. Depremden sonra kızımın saçlarını çekip ağzına aldığını fark etmiştim" dedi.

Bönceoğlu, kızının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

