14 yaşındaki kızına eroin veren anne cinayetle suçlanıyor

Doz aşımı nedeniyle kızının hayatını kaybetmesine neden olan anne, cinayetle suçlanıyor. Kuzey Carolina’da 14 yaşındaki Haylee Wood, Şubat ayında doz aşımı nedeniyle hayatını kaybetti.

37 yaşındaki Nancy Kellum, kızını öldürmek suçuyla yargılanıyor.



Yapılan otopsi sonrası genç kızın vücudunda metamfetamin adlı madde bulundu. Genç kıza uyuşturucu sağlayan kişinin annesi Nancy Kellum olduğu iddia ediliyor. 37 yaşındaki anne ise tutuklandı. Kuzey Carolina polisi Salı günü anne Nancy’nin cinayetle yargılanacağını duyurdu.

Yapılan otopside genç kızın aşırı doz uyuşturucu aldığı ortaya çıktı.



(fotoğraf: Getty Images/iStockphoto)

Polis annenin kızına ölümcül uyuşturucular verdiğini iddia ediyor.



(Fotoğraf: Getty Images)

Yetkililer, Nancy’nin 12 yaşındaki bir akrabasına da uyuşturucu madde verdiğini iddia ediyor. Nancy Kellum cinayet suçlamasıyla bu ay mahkemede yargılanacak.



