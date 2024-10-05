14 yaşındaki saldırgan okul bahçesinde iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı! O anlar anbean kamerada...

MYNET|DIŞ HABERLER Galler'in Carmarthenshire bölgesindeki bir okulun bahçesinde öğretmenler Fiona Elias ve Liz Hopkin ile ismi açıklanmayan bir öğrenci, 14 yaşındaki öğrenci tarafından bıçaklandı.

Özel gereksinimli öğrencilerle çalışan 53 yaşındaki Bayan Hopkin dört kez bıçaklandı. Elias, boynundan bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Hukuki nedenlerden dolayı ismi açıklanamayan sanığın öğretmenlere saldırmadan hemen önce ve sonra onlarla boğuştuğu görülüyor. Üç mağdur da hayati tehlikeleri olmayan yaralanmalarla hastaneden taburcu edildi.