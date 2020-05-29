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15-18 yaş arası gençlere sokağa çıkma izni!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 11:23 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlaması olan 15-18 yaş arasındaki gençlerin saat 11.00 ila 15.00 arasında dışarıya çıkma izinleri başladı.

15-18 yaş arası gençlere sokağa çıkma izni!

Binlerce gencin beklediği sokağa çıkma izni başladı. Saat 11.00 ila 15.00 arasında 15-18 yaş arasındaki gençler sokağa çıkabilecek. Belirlenen saatler arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla gençler dışarıda olabilecek.

İçişleri Bakanlığının son genelgesine göre 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Kaynak: İHA

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