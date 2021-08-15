15 Ağustos 2021 Pazar günlük burç yorumları! Mevcut düzeninizde değişiklikler yapabilirsiniz!

Boğalar küs oldukları kişilerle barışabilir. Akrepler ise gün içerisinde, kendisini mutlu edecek türden haberler alabilir. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, İkizler, Yengeç, Boğa, ve Koç burcu yorumları, Astrolog Merve Rençber’in günlük burç yorumu...

KOÇ

Bugün finansal konularla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Uzun vadeli satın alımlar, kredi ve borçlarla ilgili tamamlanmalar olabilir. İş hayatınızda elinizde olmayan veya belirsiz bir durumla karşı karşıya olabilirsiniz. İlerleyen günlerle netleşmeler olacaktır.

BOĞA

Bugün ilişkilerinizde daha iyicil havalar esebilir, geçmiş deneyimler ve geçmiş anılar canlanabilir. Küslük yaşadığınız insanlarla barışabilir, gergin durumları yumuşatabilirsiniz. Yolculuk ve seyahatler gündeminizde olabilir.

İKİZLER

Bugün rutininizde ve mevcut düzeninizde değişiklikler yapabilirsiniz. Zorunlu işlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Beslenme düzeninizde aşırılıklara gitmeye karşı dikkat edin. Aile ve akrabalarla ilgili gündemler olabilir.

YENGEÇ

Bugün alım satım ve yatırım konularıyla araştırmalar yapabilir, çevrenizden tavsiyeler alabilirsiniz. Bugünlerde zihninizi meşgul eden, karar veremediğiniz veya netleşmeyen bir durum ortaya çıkabilir. İlerleyen günlerle önünüzü daha net görmeye başlayacaksınız.

ASLAN

Bugün aile üyeleriniz ve yakınlarınızla bir arada olabilir, ailecek yapılan organizasyonlara katılabilirsiniz. İlişkilerinizde ve ortaklıklarınızda ortak beklentiler ve gelecek planları daha önemli olabilir. Stres ve gerilimi besleyecek ortamlar ve konuşmalardan uzak durmaya gayret edin.

BAŞAK

Bugün Venüs burcunuzdaki seyrinin son gününde olacak. Gün içinde huzur ve konforunuz daha değişken ve hassas olabilir. Negatife ve rahatsız edici durumlara takılı kalarak enerjinizi düşürmemeye özen gösterin. Estetik ve güzellikle ilgili hizmetler alırken büyük risklere girmeyin.

TERAZİ

Bugün beklentileriniz artabilir, isteklerinizde daha ısrarcı veya kararlı olabilirsiniz. Sevdiklerinizden hediye alabilir, iş arkadaşlarınızla ise yardımlaşmalar içinde olabilirsiniz. Gün içinde rahatlama ve dinlenme isteğiniz artabilir.

AKREP

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde sevindirici haberler alabilir, mutlu olacağınız paylaşımlar içinde olabilirsiniz. Aşk hayatınızda duygusallık ve romantizm artabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde ise kısa süreli iletişim sorunları olabilir.

YAY

Bugün bir yolculuğa çıkabilir, bir davete katılabilirsiniz. İş ve özel hayatınızda yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Trafikte ve mutfakta küçük kazalara ve dikkatsizliklere açık olabilirsiniz. Fevri hareketlerden ve acelecilikten kaçının.

OĞLAK

Bugün arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, sosyalleşebilir ve sevdiklerinizden ilgi ve destek görebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlardan kendi hayatınız ve kendi planlarınızla ilgili fikir ve destek alabilirsiniz. Finansal alanda abartılı ve riskli girişimlerden uzak durmanız daha iyi olabilir.

KOVA

Bugün Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde duygusal değişimler yaşayabilir, geleceğe dair önünüzü net görmek isteyebilirsiniz. Yatırım ve birikim konularında araştırmalar yapabilir, uzun vadeli bir yatırıma girmek isteyebilrsiniz.

BALIK

Bugün geleceğe dair planlar yapabilir, evlilik ve düğün gibi organizasyonlara katılabilirsiniz. Katıldığınız ortamlarda veya sosyal çevreniz tarafından konuşulabilir, dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz. İnsanların düşünceleri ve duygularını daha iyi hissedebilir ve sezebilirsiniz.



