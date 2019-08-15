15 Ağustos Kova burcunda dolunay!

15 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 15:29’da 22 derece Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor. Geçtiğimiz pozitif aşk dolu yeniaydan sonra bu dolunay biraz sert gelebilir. Hemen neden sert dedik sebepleriyle inceleyelim. Öncelikle tam 22° Kova burcunda gerçekleştiğinde karşıt açısında 22° Aslan burcunda Venüs olacak. Nasıl yeniayda Venüs bize aşk, şans, para getiriyor demiştik. Çünkü Venüs, Güneş ve Ay ile kavuşumdaydı. Şimdi ise tam tersi Ay’a tam zıt açı yapıyor olacak. Bu sebepledir ki ilişkilerde gerginlikler zirveye çıkabilir. Özellikle dolunayın üç gün öncesi ve sonrası partnerinize karşı nedensiz yere sinirli olabilirsiniz. Görüşleriniz farklı olabilir. Bu zamana kadar idare ettiğiniz şeyler bu dolunayda patlak verebilir. Ayrıca özgürlük duygusu çok ön planda olacak. Esas tartışmalar bu nedenden kaynaklanabilir. Siz veya partneriniz artık bu ilişkide kısıtlanmaktan bunalabilirsiniz. Belki de bir süre yalnız kalmak kafanızı toplamak isteyebilirsiniz. Venüs denilince herkes önce ilişkiye odaklansa da bir de işin para kısmı vardır. Aynı gerginlikleri ve sert etkileri maddi durumumuzla ilgili de yaşayabiliriz. Hem değerli eşyalarımıza hem paramıza dikkat etmeliyiz. Riskli yatırımlara girmek bu dolunay yakınlarında mantıklı olmayabilir.

Peki sadece Venüs ile karşıtlık mı bu kadar agresif yapıyor? Hayır, tabii ki agresiflik varsa işin içinde uzaktan göz kırpan bir de Mars’ımız vardır. Venüs kadar yakın kontak kurmasa da öfkeli tavırlarımızda kendisinin payı büyük olacaktır. Gelelim olmazsa olmaz sabit yıldızlarımıza. Bu dolunayda hangileri aktif derseniz hemen inceleyelim. Öncelikle tam 22° Kova burcundaki Ay’ın yanında Nashira yıldızımız var. Öncelikle güzel bir şans vereceğini söyleyebiliriz. En azından bu dolunayda tutunacağımız bir dal var. Şansımızın olduğu, parladığımız gelişmeler de yaşayabiliriz. Fakat bir taraftan da iklim değişikliklerinin etkilerini görebiliriz. Büyük fırtınalar özellikle denizden gelen felaketler hayatı olumsuz etkileyebilir. Diğer yandan Mars’ın hemen yanında Alfard yıldızımız var. Bu yıldızın Mars ile kavuşumu aşk hayatında skandallara neden olabilir. Evli birinin aşk kaçamağı gündeme düşebilir. Burada kontak kurduğu gezegen Mars olduğundan ciddi kazalara sebebiyet verebilir. Lütfen dikkatli olalım.

Bir dolunay yazısını daha artılarıyla ve eksileriyle inceledik. Kısacası ilişkimize ve paramıza dikkat etmeliyiz. Bu dolunayın geçtiğimiz yeniayın güzelliklerini gölgelemesine izin vermemeliyiz. Bir anlık sinirle, güzel günlerimizi tersine çevirmeyelim. Sabit yıldız etkilerinden dolayı da dikkatli olmaya özen gösterelim. Dolunayın her burcu nasıl etkileyeceğine dair yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız. KOÇ Dostlarınızla aranızda problemler olabilir. Onlara karşı agresif tavırlarınız gergin anlara sebebiyet verebilir. Fikirlerinize danışılmadan bazı şeylere karar verildiğini görmek hoşunuza gitmeyebilir. Herkesle aynı şeyi yapmaktansa farklı olanı tercih ederek yolunuza devam edebilirisiniz. BOĞA Kariyer hayatınızda gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. Özellikle yöneticinize karşı takındığınız tavır ileride sizi sıkıntıya sokabilir. Böyle zamanlarda alttan almayı denemelisiniz. Aile ve iş hayatınız arasındaki dengeyi koruyamadıysanız ailenizden eleştiriler alabilirsiniz.

İKİZLER Bu tarih yakınlarında seyahat ediyorsanız her şeyi yanınıza aldığınızdan emin olun. Gecikmeler, rötarlar yaşanabilir. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde aksilikler olabilir. Eğitim hayatınızda da sorunlar baş gösterebilir. YENGEÇ Bankacılık işlemleri yaparken dikkatli olun. İnternet üzerinden işlem yapmak o gün pek iyi bir fikir olmayabilir. Eşinizin veya yakınızın bir borcunu öğrenebilirsiniz. Sağlık problemleriniz varsa doktorunuz ameliyat seçeneğini karşınıza çıkartabilir. ASLAN Eşinizle veya sevgilinizle gergin anlar yaşayabilirsiniz. İlişkide kısıtlandığınızı düşünebilirsiniz. Bu hislerinizi sert bir şekilde belli ederseniz işler karmaşık bir hal alabilir. Ortak işiniz varsa ortağınızla da tartışmalar yaşayabilirsiniz. BAŞAK Bu dolunayla birlikte ofiste gergin bir gün geçirebilirsiniz. Altınızda çalışan kişilerle tartışmalı bir süreç yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza önem göstermelisiniz. Evcil hayvanınız varsa ona da dikkat edin. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Özgürlük arzunuz ağır basabilir.

TERAZİ Bu dolunayla birlikte aşk hayatınızda çalkantılı bir süreç geçirebilirsiniz. Partnerinizin davranışlarını artık kabullenmek istemeyebilirsiniz. Hoşuna gitmeyen şeyleri dile getirmeniz aranızda gerginlik yaratabilir. Çocuğunuzla da otorite sorunları yaşayabilirsiniz. AKREP Bu dolunayla beraber aile içinde agresif durumlar yaşayabilirsiniz. Kalp kırmamaya dikkat edin. Sözleriniz ciddi anlamda kırıcı olabilir. Ailenizle yaşamak yerine özgür bir şekilde kendi hayatınızı kurmak isteyebilirsiniz. YAY İnsanlarla aranızda iletişim kopukluğu olabilir. Yanlış anlaşılmalardan ötürü agresif olabilirsiniz. Elektronik aletlerinize dikkat etmelisiniz. Kardeşlerinizle yaşadığınız tartışmalar kopma noktasına gelmenize neden olabilir. Eğitim hayatınızda stresli bir süreç geçirebilirsiniz. OĞLAK Dolunayla birlikte değerli eşyalarınıza, paranıza dikkat etmelisiniz. Bilmediğiniz sitelerden alışveriş yapmayın. Gönderdiğiniz paralar havada kalabilir. Maaşınızla, aldığınız primlerle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.