Kan testiyle ortaya çıktı! Beslenme tarzınızla ölüm riskiniz bağlantılı olabilir

Akdeniz tipi beslenme; sebze, meyve, baklagil, kuruyemiş, balık ve zeytinyağı tüketimini öne çıkarırken kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Bu beslenme biçiminin çeşitli sağlık yararlarıyla ilişkili olduğu biliniyor. Ancak kişilerin beslenme alışkanlıkları çoğunlukla kendi beyanlarına dayanan anketlerle değerlendiriliyor.

Navarra Üniversitesi, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu ve diğer kurumlardan araştırmacıların yer aldığı çalışmada, beslenmeyle ilişkili 67 metabolitten oluşan bir kan göstergesi incelendi. Metabolitler, vücudun yiyecekleri işlemesi sırasında ürettiği veya dönüştürdüğü küçük moleküller olarak tanımlanıyor. İncelenen moleküllerin çoğunu yağlarla ilişkili bileşenler oluşturuyor.

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 23 DAHA DÜŞÜK BULUNDU

Araştırmacılar ilk olarak İspanya'daki PREDIMED çalışmasına katılan 1.880 kişinin verilerini değerlendirdi. Yaklaşık 13 yıl süren takipte, kan göstergesi en yüksek grupta bulunan kişilerin ölüm riski, en düşük gruptakilere göre yüzde 23 daha düşük çıktı.

ABD'de üç uzun süreli araştırmaya katılan 12 bin 704 kişinin verileri de incelendi. Ortalama 25 yıllık takipte benzer bir sonuç elde edildi. Kan göstergesi en yüksek gruptaki kişilerin ölüm riski, en düşük gruptakilere kıyasla yüzde 23 daha düşük bulundu.

Araştırmacılar, bu göstergenin yalnızca kişilerin ne yediği hakkında değil, vücutlarının besinleri nasıl işlediği hakkında da bilgi verebileceğini belirtti.