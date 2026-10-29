KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Kan testiyle ortaya çıktı! Beslenme tarzınızla ölüm riskiniz bağlantılı olabilir

Akdeniz tipi beslenmenin sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen bilim insanları, kanda bulunan bazı moleküller ile uzun vadeli ölüm riski arasında bağlantı olduğunu belirledi. İspanya ve ABD'de toplam 14 bin 584 kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, kan göstergesi daha yüksek olan kişilerin takip sürecinde ölüm riskinin daha düşük olduğu görüldü.

Kan testiyle ortaya çıktı! Beslenme tarzınızla ölüm riskiniz bağlantılı olabilir
Çiğdem Berfin Sevinç

Akdeniz tipi beslenme; sebze, meyve, baklagil, kuruyemiş, balık ve zeytinyağı tüketimini öne çıkarırken kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Bu beslenme biçiminin çeşitli sağlık yararlarıyla ilişkili olduğu biliniyor. Ancak kişilerin beslenme alışkanlıkları çoğunlukla kendi beyanlarına dayanan anketlerle değerlendiriliyor.

Navarra Üniversitesi, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu ve diğer kurumlardan araştırmacıların yer aldığı çalışmada, beslenmeyle ilişkili 67 metabolitten oluşan bir kan göstergesi incelendi. Metabolitler, vücudun yiyecekleri işlemesi sırasında ürettiği veya dönüştürdüğü küçük moleküller olarak tanımlanıyor. İncelenen moleküllerin çoğunu yağlarla ilişkili bileşenler oluşturuyor.

Kan testiyle ortaya çıktı! Beslenme tarzınızla ölüm riskiniz bağlantılı olabilir 1

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 23 DAHA DÜŞÜK BULUNDU

Araştırmacılar ilk olarak İspanya'daki PREDIMED çalışmasına katılan 1.880 kişinin verilerini değerlendirdi. Yaklaşık 13 yıl süren takipte, kan göstergesi en yüksek grupta bulunan kişilerin ölüm riski, en düşük gruptakilere göre yüzde 23 daha düşük çıktı.

ABD'de üç uzun süreli araştırmaya katılan 12 bin 704 kişinin verileri de incelendi. Ortalama 25 yıllık takipte benzer bir sonuç elde edildi. Kan göstergesi en yüksek gruptaki kişilerin ölüm riski, en düşük gruptakilere kıyasla yüzde 23 daha düşük bulundu.

Araştırmacılar, bu göstergenin yalnızca kişilerin ne yediği hakkında değil, vücutlarının besinleri nasıl işlediği hakkında da bilgi verebileceğini belirtti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saç dökülmesine karşı hangi vitaminler etkili?Saç dökülmesine karşı hangi vitaminler etkili?
İz bırakmadan temizlemenin sırrı: Bu 3 malzemeyi karıştırınİz bırakmadan temizlemenin sırrı: Bu 3 malzemeyi karıştırın

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz beslenme ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

Hem yeri değişti hem maaşı düştü: Yargıtay'dan karar çıktı

Hem yeri değişti hem maaşı düştü: Yargıtay'dan karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.