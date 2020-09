15 Eylül'deki Apple etkinliği için önemli ipucu: iPhone 12 tanıtılmayabilir!

Apple etkinliği için artık elimizde resmi bir tarih var; 15 Eylül 2020. Apple'ın 8 Eylül akşamı yaptığı duyuru ile birlikte ortaya çıkan bu tarih, herkes tarafından ''iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?'' sorusunun cevabı olarak görüldü. Evet, etkinlikte iPhone 12 modelleri tanıtılabilir ki böyle düşünmek de yanlış değil. Zira, Apple bu güne kadar tüm yeni iPhone'larını eylül ayında düzenlediği etkinliklerde tanıttı. Apple'ın ''Time Flies'' sloganına sahip etkinliği için açtığı YouTube canlı yayın sayfası ise bu yıl bu düzenin bozulabileceğinin en net göstergesi olabilir.

Apple, 15 Eylül 2020 Apple etkinliğini duyurduktan sonra YouTube sayfasından etkinliğin izlenebileceği bir yayın açtı. Yayının kaynak kodlarını inceleyen Guilherme Rambo, kaynak kodları arasında büyük bir ipucu yakaladı. Yakalanan ipucuna göre kaynak kodları arasındaki anahtar kelimelerde iPhone 12 yoktu. Peki neler vardı?

(Sorry, forgot to add image description). The screenshot shows a list of keywords in the event page, including “Apple Watch”, “Series 6”, “iPad Air”, “Fitness”, “Wellness”, and more