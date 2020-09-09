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15 Eylül'deki Apple etkinliği için önemli ipucu: iPhone 12 tanıtılmayabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Apple yaptığı son paylaşım ile 15 Eylül'de ''Time Flies'' sloganıyla yeni bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Herkes bu etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max gibi 4 iPhone 12 modelinin tanıtılacağını söylese de gerçek çok farklı olabilir.

15 Eylül'deki Apple etkinliği için önemli ipucu: iPhone 12 tanıtılmayabilir!

Apple etkinliği için artık elimizde resmi bir tarih var; 15 Eylül 2020. Apple'ın 8 Eylül akşamı yaptığı duyuru ile birlikte ortaya çıkan bu tarih, herkes tarafından ''iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?'' sorusunun cevabı olarak görüldü. Evet, etkinlikte iPhone 12 modelleri tanıtılabilir ki böyle düşünmek de yanlış değil. Zira, Apple bu güne kadar tüm yeni iPhone'larını eylül ayında düzenlediği etkinliklerde tanıttı. Apple'ın ''Time Flies'' sloganına sahip etkinliği için açtığı YouTube canlı yayın sayfası ise bu yıl bu düzenin bozulabileceğinin en net göstergesi olabilir.

İPHONE 12 KAYNAK KODLARINDA BULUNAMADI

Apple, 15 Eylül 2020 Apple etkinliğini duyurduktan sonra YouTube sayfasından etkinliğin izlenebileceği bir yayın açtı. Yayının kaynak kodlarını inceleyen Guilherme Rambo, kaynak kodları arasında büyük bir ipucu yakaladı. Yakalanan ipucuna göre kaynak kodları arasındaki anahtar kelimelerde iPhone 12 yoktu. Peki neler vardı?

APPLE WATCH SERİES 6 YAKALANDI

Time Flies sloganlı Apple etkinliğinin kaynak kodlarında Rambo'ya göre, Series 6'nın ve diğer birkaç Apple ürünün adı geçiyor. Böylece Apple Watch Series 6'nın adı kısmen de olsa doğrulanıyor. Diğer anahtar kelimeler ise listeye göre şöyle sıralanıyor:

  • Apple
  • iOS
  • iPhone
  • Mac
  • Apple Watch
  • Series 5
  • Series 6
  • iPad
  • iPad Air
  • MacBook
  • iMac
  • MacBook Pro
  • Fitness
  • Wellness
  • Illustration
  • Apple TV
  • Digital Art
  • AirPods
  • Apple Event
  • Apple Keynote
  • WWDC
  • September
  • Apple Special Event
  • Apple Launch

    İPHONE 12 EKİM AYINA KALABİLİR

    Anahtar kelimelerin arasında iPhone 12 adının bulunmaması iPhone 12'nin etkinlikte tanıtılmayacağı, ekim ayında düzenlenecek başka bir etkinlikte duyurulacağı ihtimalini artırıyor. Öte yandan Bloomberg'in de 15 Eylül'de iPhone 12'nin tanıtılmayacağına dair makale yayınlaması ve Apple etkinliğinin iPhone'ların tanıtıldığı Apple Special Event yerine Apple Event olarak adlandırılması da ekim ayı iddialarını güçlendiriyor.

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