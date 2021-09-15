15 Eylül günlük burç yorumları! Yeni hevesler içinde olabileceğiniz bir gün!

Başak burcu bugün rutin olaylardan sıkılabilir ve yeni hevesler içerisinde olabilir. Terazi burcunun gündeminde ise bugün sağlık veya estetik konuları olabilir. İşte 15 Eylül Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Yay, Balık, Kova, Başak, Aslan, Akrep, Terazi, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bugün güne erken başlayabilir, günün erken saatleri boyunca özgüven ve yeterlilik konularında bir eksiklik hissedebilirsiniz. Enerjiniz düşük olabilir veya isteksiz olabilirsiniz. Günün ikinci yarısında ise bu enerji kırılıyor ve bir isteğinize kavuşarak daha keyifli hissediyorsunuz.

BOĞA

Bugün güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Geleceğinizi daha çok düşüneceğiniz, geleceğinizi garanti altına almaya çalışacağınız bir günde olabilirsiniz. Somut değerler ve kazançlar, dünyevi meseleler ön planda olabilir. Değişime açık olma zamanı.

İKİZLER

Bugün yaşamınızın bazı alanlarında yalnız olduğunuzu, yalnız kaldığınızı veya bazı şeylerle tek başınıza mücadele etmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. Bazı ilişkilerden yana tatmin olmakta zorlanabilirsiniz. Konfor alanınıza ve kendi dünyanıza çekilmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün ilişkilerinizde daha kontrolcü olabilir, karşınızdaki insanları söylediklerinden ziyade yaptıklarıyla değerlendirebilirsiniz. Günün ilk yarısında bazı ilişkilerden yana sizi tatmin etmeyen durumlar içerisinde olabilirsiniz. Öğleden sonra ise son dakika organizasyonları ve davetler, planlar gündeme gelebilir.

ASLAN

Bugün yaşam alışkanlıklarınızı değiştirme, yeni alışkanlıklar edinme ve yeni kararlar alma arzusu gündeme gelebilir. Düşündüğünüzün peşinden daha hızlı gidebilir, istek ve ihtiyaçlarınızın arkasında durabilir ve efor sarf edebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün finansal konularla ilgili yeni bir plan veya tasarı gündeme gelebilir. Bir satın alım veya harcama planı gündeme gelebilir. Yeni istekler, yeni hevesler içinde olabileceğiniz, rutinden sıkılabileceğiniz bir gün. Öğleden sonra ilişkilerde doğru sınırlar belirlemeye çalışın.

TERAZİ

Bugün Mars sizin burcunuza geçiyor. Sağlık veya estetik konularıyla ilgili operasyonlar gündeme gelebilir. Hak ve adalet konuları sizin için her zamankinden daha önemli olacak. Maddi konularda insanlar sayesinde şanslı durumlarla karşılaşabilir veya hayatınızdaki insanlardan maddi destek görebilirsiniz.

AKREP

Bugün Mars Terazi burcuna geçiyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Gün içinde iyilik ve fedakarlık için hareket etme, yardım kuruşlarıyla ortak çalışmalar da bu dönemdeki meşguliyetleriniz arasında olabilir. Sağlığınızı iyileştirmek için hastane ziyaretleri yapabilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Mars ise Terazi burcuna geçiyor. Güne finansal konularla ilgili bir çaba, kaygı veya iyileştirme gayesiyle başlayabilirsiniz. Gün içerisinde bazılarınız aşk ve arkadaşlık arasında kalan bir ilişki deneyimleyebilir. Hali hazırda arada kalmış bir ilişkiye sahip olanlar ise bugünlerde bu ilişkinin içine daha çok çekilebilir.

OĞLAK

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Güne biraz daha keyifsiz veya düşük enerjiyle başladığınızı hissedebilirsiniz. Baş ağrıları, tansiyon ve kronik rahatsızlıklara karşı dikkat edin. Cildinize ve suratınıza kullandığınız ürünlerde daha titiz olun.

KOVA

Bugün Mars Terazi burcuna geçiyor. Uzlaşmacı ve politik tavrınız, pek çok anlaşmazlığı çözebilir ve sizi hedeflerine ulaştırabilir. Kısa ve uzun yolculuklarınız daha keyifli ve verimli geçebilir. İş bağlantılı yolculuklar ortaya çıkabilir. Eğitim ve kurslarla ilgili de başlangıçlar yapabilirsiniz.

BALIK

Bugün Mars Terazi burcuna geçiyor. Bazı ilişkileriniz başka bir forma doğru gidebilir. İş hayatınızda yeni bir görüşme veya tasarı gündeme gelebilir. Sağlığınız için düzenli, basit fiziksel hareketler gerekli olabilir. İş başvurularınızdan dönüşler alabilirsiniz.



