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15 Haziran günlük burç yorumları | Kötü enerjilere dikkat!

15.06.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Haziran günlük burç yorumları kişilere yol gösterici nitelikte tavsiyelerde bulunuyor. Bugün Başak burçları ani çoğunlukla ani karar alabilir, Yengeç burçları ise sağlık konusunda gelişmeler ya da sorunlar yaşayabilir. Peki, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

15 Haziran günlük burç yorumları | Kötü enerjilere dikkat!

15 Haziran Salı gününün enerjileri yoğun. Ancak enerjiler kendini olumlu değil genellikle olumsuz gösteriyor. Bugün dikkatli olmakta fayda var. 15 Haziran günü Ay, tüm gün Aslan burcunda ilerliyor. Özellikle sabah saatlerinde isyankar tutumlar gösterebiliriz, bizi kısıtlayan durumlar hakkında isyan edebiliriz. Akşam saat 20:27 sonrasın Ay boşlukta ilerliyor. Bu saatten sonra özenli olmak yarar sağlar.

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün yaratıcı işlerle ilgilenebilir, geleceğiniz üzerine kafa yorabilir, merak ve beklenti içerisinde olabilirsiniz. Fırsatları fark etmeye, karşınıza gelen durumları değerlendirmeye çalışın.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda fırsat yakalayabilirsiniz. Beklediğiniz bir alacağınıza ulaşabilirsiniz. Aile içi finansal destekler ortaya çıkabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün iletişim trafiği artıyor ve şartlar istediğiniz gibi ilerliyor. Sizi heyecanlandıran durumların peşinden gitme zamanı. Duygusal konularda netleşebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün maddi konularda iyi planlamalar yapmalı ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Geleceğe yönelik yatırım ve birikim gündemleriyle ilgilenebilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizi iyileştirebilir, sosyal çevrenizden destek görebilir ve sosyal çevrenizde öne çıkabilirsiniz. Uzlaşma ve anlaşmalar için destekleyici bir gün. Önemli konuşmalarınızı yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün geleceğe yönelik merak duygunuz artabilir. Geçmişi ve geleceği kendi içinizde sorgulayabilir, daha önce fark etmediğiniz detayları fark edebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerin geleceğine dair konuşmalar yapılabilir, eski dostlarınızla barışabilir, geçmişteki kişilerden haberler alabilirsiniz. Daha çok dikkat çekeceğiniz, konuşulacağınız bir gün.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün gerçekçi düşünüp, farkındalıkla hareket etme zamanı. Olayların perde arkasını, kişilerin iç yüzünü görebilir, fark edebilirsiniz. Gizli kalan konuları açığa çıkarabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde ve kurduğunuz bağlantılardan fayda görebilirsiniz. Partnerlik ve ortaklıklarda teklif ve öneri alabilirsiniz. Fikir almak size yeni kapılar açabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün iş hayatınızda iyileşme ve hedef yükseltme gündemleri ön planda olabilir. Beden sağlığınızda toparlanmalar olabilir. Zorunlu ödemeler gündeme gelebilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün aşk ilişkilerinde keyifli paylaşımlar ve duygusal konuşmalar ön planda olabilir. Daha flörtöz olabilirsiniz. Duygularınızı göstermekten veya sevdiklerinizle paylaşım içinde olmaktan geri durmayın.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün taşınmaz mal konuları, alacak-verecek gündemleri ve aile içi maddi-manevi destekler gündemde olabilir. Sevdikleriniz için çabalamaktan kaçınmayın.

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