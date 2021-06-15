15 Haziran günlük burç yorumları | Kötü enerjilere dikkat!

15 Haziran Salı gününün enerjileri yoğun. Ancak enerjiler kendini olumlu değil genellikle olumsuz gösteriyor. Bugün dikkatli olmakta fayda var. 15 Haziran günü Ay, tüm gün Aslan burcunda ilerliyor. Özellikle sabah saatlerinde isyankar tutumlar gösterebiliriz, bizi kısıtlayan durumlar hakkında isyan edebiliriz. Akşam saat 20:27 sonrasın Ay boşlukta ilerliyor. Bu saatten sonra özenli olmak yarar sağlar.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün yaratıcı işlerle ilgilenebilir, geleceğiniz üzerine kafa yorabilir, merak ve beklenti içerisinde olabilirsiniz. Fırsatları fark etmeye, karşınıza gelen durumları değerlendirmeye çalışın.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda fırsat yakalayabilirsiniz. Beklediğiniz bir alacağınıza ulaşabilirsiniz. Aile içi finansal destekler ortaya çıkabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün iletişim trafiği artıyor ve şartlar istediğiniz gibi ilerliyor. Sizi heyecanlandıran durumların peşinden gitme zamanı. Duygusal konularda netleşebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün maddi konularda iyi planlamalar yapmalı ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Geleceğe yönelik yatırım ve birikim gündemleriyle ilgilenebilirsiniz.