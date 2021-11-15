15 Kasım günlük burç yorumları: Kırılgan ve hassas olabilirsiniz! 15 Kasım'da burçları neler bekliyor?

15 Kasım Pazartesi gününde Ay Koç burcunda ilerliyor. Venüs-Kiron karesinin etkili olduğu ve Ay’ın da bu açıyı tetiklediği gün genelinde ilişkilerde oldukça kırılgan bir atmosfer olabilir. Bugün İkizler burçları motivasyon düşüklüğü yaşarken, Oğlak burcu finansal konularla ilgili planlar yapabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde ilişkileriniz ve hayatınızdaki insanlarla ilgili değişen şartlar ve kendiliğinden gelişen durumlar olabilir. İlişkilerinizde anlayış veya uyum gerektiren durumlar karşınıza gelebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde yapılacak işleriniz ve güne dair programlarınızda aksamalar, değişiklikler olabilir. Dinlenme, rahatlama isteği artabilir. Tembellikler, halsizlikler zaman zaman ortaya çıkabilir. Beslenmenize özen gösterin.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde dağınıklıklar, gecikmeler yaşayabilirsiniz. Motivasyonunuz, enerjiniz daha hızlı düşebilir ve yükselebilir. Çocuklarla ilgili konular, çocuklara göre planlar gündeme gelebilir. Sevdiğiniz şeylerle ilgilenmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde duygusal ve zihinsel gel gitler yaşayabilirsiniz. Romantizm, hassasiyet, şefkat öne çıkabilir. Alınganlık bir enerjide olabilirsiniz. İnsanların size karşı olan tavırları motivasyonunuzu belirleyebilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde negatif enerjiler içinde olmamaya özen gösterin. Sezgilerinizle saklı durumları görebilir, anlayabilirsiniz. İletişim aksaklıkları, planlarda değişiklikler ve ulaşımda dikkatsizlikler olabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde finansal konularda plan dışı gelişmeler olabilir. Kaybettiğiniz bir parayı bulabilir veya bazı değerli eşyalarınızı kaybedebilirsiniz. Şans oyunları kayıplar getirebilir. İlişkilerde anlayış ve şefkat önem kazanıyor.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde dış görüntünüzle ilgilenebilir, diyetlerle ilgili planlamalar yapabilirsiniz. Estetik konularda araştırma içine girebilirsiniz. Aşırılık ve abartılardan uzak durmanız gereken bir gün.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde sezgileriniz daha güçlü çalışabilir. Geçmişe dair konular gündeme gelebilir. Eski dostlardan ve uzaklardaki kişilerden haberler alabilirsiniz. Yaratıcı ve sanatsal çalışmalar yapmak için destekleyici bir gün.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde yarım kalan konuşmalar, yarım kalan işler gündeminizde olabilir. Zihinsel dağınıklıklar ve odaklanma sorunlarına açık olabilirsiniz. Akşam saatlerinde enerjiniz yükseliyor. Daha kararlı ve hedef odaklısınız.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde finansal konularla ilgili planlar ve araştırmalar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle bir araya gelebilirsiniz. Umursamazlık, dalgınlık ve anlık düşünceler öne çıkabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde finansal planlamalar gündeminizde olabilir. Yatırım ve birikim konularıyla ilgili alternatifleri değerlendirebilirsiniz. İlişkilerinizde değerli olduğunuzu hissetme isteği, değer konularında sorgulama öne çıkabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde her konuda aşırılıklara ve abartılara kaçmaya karşı dikkat edin. Gündüz saatlerinde daha aktif olurken akşam saatlerinde dinlenme ve rahatlama isteği öne çıkabilir. Sağlığa özen gösterme zamanı.



