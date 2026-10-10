KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Her 7-8 kadından birini ilgilendiriyor! Meme kanserinde bu belirtiye dikkat

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yunus Öztürk, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek, erken teşhis edilen vakalarda tedavi başarısının yüzde 90-95’e kadar çıktığını söyledi.

Her 7-8 kadından birini ilgilendiriyor! Meme kanserinde bu belirtiye dikkat

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edildiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yunus Öztürk, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu ifade etti. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık dörtte birini meme kanserinin oluşturduğunu kaydeden Öztürk, her 7-8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanseriyle karşı karşıya kalabildiğini belirtti.

"ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Meme kanserinin yaygın görülmesi nedeniyle farkındalık çalışmalarının büyük önem taşıdığını dile getiren Öztürk, pembe renk ve pembe kurdelenin dayanışma ve umudun sembolü olarak kullanıldığını söyledi. Erken teşhis için hem bireylere hem de hekimlere önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Öztürk, kadınların kendi kendilerine meme muayenesi yapmalarının ve düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemelerinin önemine dikkat çekti.

"MEMEDE AĞRISIZ ŞİŞLİK GÖRÜLEBİLİR"

Meme kanserinin belirtileri arasında memede ele gelen sertlik ve şişliğin bulunduğunu belirten Öztürk, bu şişliklerin genellikle ağrısız olabildiğini ifade etti. Bu tür belirtilerle karşılaşan kişilerin vakit kaybetmeden bir hekime başvurması gerektiğini kaydeden Öztürk, erken tanının tedavi sürecinde önemli avantaj sağladığını dile getirdi.

"40 YAŞINDAN SONRA TARAMALAR İHMAL EDİLMEMELİ"

Meme kanserinin erken teşhisinde düzenli kontrollerin önemini vurgulayan Öztürk, "20-40 yaş arasındaki kadınların iki yılda bir doktor kontrolünden geçmesi, 40 yaşından sonraki kadınların ise her yıl doktor kontrolünden geçmesi son derece önemlidir. Eğer ailede meme kanseri vakası varsa bu kontrol aralıklarının daha sık tutulmasında fayda vardır" dedi.

Erken teşhis edilen vakalarda tedavi başarısının yüzde 90-95’e kadar çıkabildiğini belirten Öztürk, şüpheli durumlarda meme ultrasonu, meme MR’ı ve gerekli görülmesi halinde meme biyopsisi gibi ileri tetkiklerin yapılabildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saçlar kaç günde bir yıkanmalıdır? Hızlı saç uzatmanın yoluSaçlar kaç günde bir yıkanmalıdır? Hızlı saç uzatmanın yolu
Ne çiçek ne pasta! 77 yaşındaki eşine verdiği hediye her yıl aynıNe çiçek ne pasta! 77 yaşındaki eşine verdiği hediye her yıl aynı

Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.