İZMİR (AA) - İzmir'de kalamar popülasyonunu artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında 1,5 milyon kalamar yumurtası doğaya kazandırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, küçük ölçekli balıkçılığın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kalamarların sayısı, kirlilik ve yanlış avcılık yöntemleri yüzünden azaldığı için doğul üreme sahalarında çalışma başlatıldı.

Gümüldür açıklarında dalış yapan balık adamlar, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile hayata geçirilen proje kapsamında, denizin 18-22 metre derinliğine kalamarların yumurtlaması için 180 düzenek yerleştirdi.

Pilot uygulama kapsamında 4 balık adam, belli periyotlarda dalış yaparak bölgeyi inceledi.

Bir yıllık sürede toplam 13 bin 500 yumurta salkımı sayıldı, düzenekler sayesinde 1,5 milyon kalamar yumurtasının doğaya kazandırıldığı belirlendi.

Yetkililer, bölgedeki balıkçıların geçim kaynağına katkı sağlamak amacıyla yürüttükleri bu çalışmanın, diğer sahil bölgeleri için de referans olacağını kaydederek şu bilgileri verdi: