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1,5 milyon kalamar yumurtası doğaya kazandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

İzmir'de kalamarın popülasyonunu artırmak için denize yerleştirilen düzenekle 1,5 milyon kalamar yumurtası elde edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de kalamar popülasyonunu artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında 1,5 milyon kalamar yumurtası doğaya kazandırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, küçük ölçekli balıkçılığın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kalamarların sayısı, kirlilik ve yanlış avcılık yöntemleri yüzünden azaldığı için doğul üreme sahalarında çalışma başlatıldı.

Gümüldür açıklarında dalış yapan balık adamlar, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile hayata geçirilen proje kapsamında, denizin 18-22 metre derinliğine kalamarların yumurtlaması için 180 düzenek yerleştirdi.

Pilot uygulama kapsamında 4 balık adam, belli periyotlarda dalış yaparak bölgeyi inceledi.

Bir yıllık sürede toplam 13 bin 500 yumurta salkımı sayıldı, düzenekler sayesinde 1,5 milyon kalamar yumurtasının doğaya kazandırıldığı belirlendi.

Yetkililer, bölgedeki balıkçıların geçim kaynağına katkı sağlamak amacıyla yürüttükleri bu çalışmanın, diğer sahil bölgeleri için de referans olacağını kaydederek şu bilgileri verdi:

"Doğal yumurta bırakma yerleri tahrip olan kalamarlar, türlerinin devamını sürdürmek için yeni yumurtlama sahaları bulmaya çalışıyor. Bu sahalarda tekne ipleri ve ağ gibi hareketli sahalar oluyor. Ağların çekilmesi ve teknelerin hareketiyle milyonlarca yumurta telef oluyor ve kalamar nesli tehlikeye giriyor. Birçok balığın besin zincirinde yer alan kalamarların sayılarının azalması, ekosistemi de bozuyor. Bu nedenle türler kendilerine yeni üreme sahaları bulmaya çalışıyor ve bulamadığı takdirde bölgeyi terk ediyor. Bunun sonucu olarak besin zincirinin diğer halkası olan türler de onlarla birlikte yer değiştiriyor.”

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dalgıç düzenek izmir büyükşehir belediyesi kalamar yumurta

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