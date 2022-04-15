15 Nisan 2022 Cuma hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Nisan hava durumu!

15 Nisan 2022 Cuma nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteteoroloji'den son dakika açıklaması gelmesinin ardından işe gitmek için dışarı çıkacak olan vatandaşlar ile gün içerisinde dışarıya çıkacak olan kişiler tarafından merak edildi. Yapılan açıklamaya göre; bazı bölgelerimizde serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Öte yandan yurt genelinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. 15 Nisan 2022 Cuma hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri ile İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere il il 15 Nisan hava durumu bilgisine haberimizde yer verdik.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Az bulutlu
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Sivas'ın kuzey çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu
TOKAT °C, 14°C
Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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