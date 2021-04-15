15 Nisan günlük burç yorumları | 15 Nisan'da burçları neler bekliyor?

İKİZLER BURCU YORUMU Bugün iş ve özel hayatınızda tercihler yapabilir, farklı alanlarda yeni kararlar alabilirsiniz. Sezgileriniz güçlenebilir, olaylara ve kişilere dair bakış açınızı değiştirebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU Bugün karmik deneyimler, kadersel durumlarla karşılaşabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili hizmetler alabilir, ödemeler yapabilirsiniz. Özgüveniniz artıyor.

15 Nisan Perşembe günü saat 9:35'te Ay İkizler burcuna geçiyor. Bu sebeple iletişim ve haber alma isteğimiz artabilir. Aslan burcu bugün yeni insanlarla tanışırken, Terazi burcu sosyal ve hareketli bir gün geçirebilir. Balık burcu nun ise aile ilişkileri ve sevdikleri ön planda olabilir. Peki, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

AKREP BURCU YORUMU Bugün stres ve gerilim, sıkılganlık ve değişim isteği artabilir. İlişkiler ve ortaklıklarda yeni bir süreç başlıyor. İlişkinize daha farklı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU Bugün sosyal ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Gün içinde fikirleriniz, ruh haliniz daha sık değişebilir. Zaman zaman kararsızlık ve ikilem yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU Bugün geleceğiniz için kariyer ve eğitim konularında yeni adımlar ve başlangıçlar içinde olabilirsiniz. Seyahatler ve yolculuklar gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU Bugün yardıma muhtaçlara yardımlar yapabilir, sevdikleriniz için fedakarlık yapmak ve yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını görebilir, karmik deneyimler içinde olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün yaşamınızda kontrol odaklı olmak sizi stres ve panik haline sokabilir. Elinizden geleni yapıp geri kalanını akışa ve yukarıya bırakmalısınız. Değişime açık olmak fırsatları getirecektir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün sorumluluklar ve görevlerinize odaklanacağınız bir gün. Hem iş hem özel hayatınızın gerektirdiklerini yerine getirmeye çalışma zamanı. Attığınız her adım ve yaptığınız her iyilik sistem tarafından kaydolacak ve kalıcı olacaktır.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün aile ilişkileri, sevdikleriniz ve evinizle ilgili işler ön planda olabilir. Seyahat ve taşınma planları gündeme gelebilir. Kardeşler ve akrabalarla iletişim trafiği artıyor.



