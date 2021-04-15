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15 Nisan günlük burç yorumları | 15 Nisan'da burçları neler bekliyor?

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15.04.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezegenlerin ve yıldızların gökyüzünde yapmış olduğu günlük hareketleri, günlük yaşantımızda yaşayacağımız olayları, duygularımızı ve düşüncelerimizi yakından etkileyebiliyor. 15 Nisan günü Yay burcu iş görüşmeleri yapabilir. Oğlak burçları ise kontrol odaklı değil, değişime açık olmalı. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 15 Nisan günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları..

15 Nisan günlük burç yorumları | 15 Nisan'da burçları neler bekliyor?

15 Nisan Perşembe günü saat 9:35'te Ay İkizler burcuna geçiyor. Bu sebeple iletişim ve haber alma isteğimiz artabilir. Aslan burcu bugün yeni insanlarla tanışırken, Terazi burcu sosyal ve hareketli bir gün geçirebilir. Balık burcunun ise aile ilişkileri ve sevdikleri ön planda olabilir. Peki, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün finansal konulara dair görüşmeler yapabilirsiniz. Taşınma ve seyahat gündemleri içinde olabilirsiniz. Gün içinde yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün karmik deneyimler, kadersel durumlarla karşılaşabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili hizmetler alabilir, ödemeler yapabilirsiniz. Özgüveniniz artıyor.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızda tercihler yapabilir, farklı alanlarda yeni kararlar alabilirsiniz. Sezgileriniz güçlenebilir, olaylara ve kişilere dair bakış açınızı değiştirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün yardıma muhtaçlara yardımlar yapabilir, sevdikleriniz için fedakarlık yapmak ve yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını görebilir, karmik deneyimler içinde olabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün yeni insanlarla tanışabilir, iş bağlantılarıyla yeni görüşmeler yapabilirsiniz. Atacağınız adımların kalıcı olabileceği günlerdesiniz. Ufak değişiklikler enerjinizi tazeleyebilir.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün geleceğiniz için kariyer ve eğitim konularında yeni adımlar ve başlangıçlar içinde olabilirsiniz. Seyahatler ve yolculuklar gündeme gelebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün sosyal ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Gün içinde fikirleriniz, ruh haliniz daha sık değişebilir. Zaman zaman kararsızlık ve ikilem yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün stres ve gerilim, sıkılganlık ve değişim isteği artabilir. İlişkiler ve ortaklıklarda yeni bir süreç başlıyor. İlişkinize daha farklı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün iş görüşmeleri yapabilir, iş aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Süregelen ilişki ve evliliğinize emek vermeniz, çaba sarf etmeniz gereken günlük konular olabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün yaşamınızda kontrol odaklı olmak sizi stres ve panik haline sokabilir. Elinizden geleni yapıp geri kalanını akışa ve yukarıya bırakmalısınız. Değişime açık olmak fırsatları getirecektir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün sorumluluklar ve görevlerinize odaklanacağınız bir gün. Hem iş hem özel hayatınızın gerektirdiklerini yerine getirmeye çalışma zamanı. Attığınız her adım ve yaptığınız her iyilik sistem tarafından kaydolacak ve kalıcı olacaktır.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün aile ilişkileri, sevdikleriniz ve evinizle ilgili işler ön planda olabilir. Seyahat ve taşınma planları gündeme gelebilir. Kardeşler ve akrabalarla iletişim trafiği artıyor.

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