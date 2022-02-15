15 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 15 Şubat 2022 Salı günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklemeye koyulduç Peki 15 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

15 ŞUBAT SALI ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 15 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bir önceki çekiliş Pazar günü yapılmıştı. Yapılan son çekilişte şanslı rakamları ise 14, 19 ,38 ,47 ,52, 53 olmuştu.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

15 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli olduğunda aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

