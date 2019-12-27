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  4. 15 suçtan aranan cinayet hükümlüsü, peruk ve sahte kimlikle yakalandı

15 suçtan aranan cinayet hükümlüsü, peruk ve sahte kimlikle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 18:35 | Son Güncelleme

15 suçtan aranan cinayet hükümlüsü, peruk ve sahte kimlikle yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Cinayet suçundan müebbet hapis cezası alan ve 15 suçtan hakkında arama kaydı bulunan firari zanlı, Tekirdağ'da peruk ve sahte kimlikle yakalandı.

Kocaeli ve Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan ve İstanbul'da cinayet suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan "Binbir surat" lakaplı Turgay Korhan'ın, Çorlu ilçesinde bulunduğu bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Şüpheli, özel ekip tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu saklandığı evde peruk ve sahte kimlikle yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada sinyal kesici, 6 peruk, hırsızlıkta kullanılan malzemeler, çalıntı olduğu değerlendirilen dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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