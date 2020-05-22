HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı su bastı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 14:21 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarını su bastı. Esnaf, su baskınını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı asfaltlama çalışmasına bağladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün otogara gelerek çalışmaları incelemişti.

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarında bulunan dükkanları su bastı.
Yaklaşık 80 iş yerinin bulunduğu çarşıda birçok iş yeri su altında kaldı. İş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla içeride biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Bazı iş yeri sahipleri ise tavandan sızan suyu branda çekerek önlemeye çalıştı.

ASFALTLAMA ÇALIŞMASINA BAĞLADILAR

Su basan iş yeri çalışanı," Yağmur yağdı. İş yerimizi su bastı. Dükkanın üzerine branda çekiyoruz. Yağmur suyunu önlemek için branda kullanıyoruz. Başka çaremiz yok. İki üç bölgeden su aldı. Yukarıda asfalt çalışması vardı. O yüzden olduğunu düşünüyorum. Daha önce akmıyordu" dedi. Vedat Kiremit ise, "Otogardaki peronlarda kazı yapıldıktan sonra asfaltlama yapıldı. Asfaltlama yapılırken izolasyon yapılmadı. Su içinde kaldı otogar. Esnafın durumu iyi değil" diye konuştu.

İMAMOĞLU İNCELEMİŞTİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün otogara gelerek çalışmaları incelemişti. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, birçok fiziki işi, özellikle asfalt, boyama ve ulaşımla ilgili birtakım hizmetlerimizi bayrama kadar yetiştirecekler" demişti.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
MSB'den celp işlemleriyle ilgili flaş açıklamaMSB'den celp işlemleriyle ilgili flaş açıklama
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Bugün hesaplara yatırılıyor

Bugün hesaplara yatırılıyor

İnanılmaz değişim! Annesi görse tanımaz

İnanılmaz değişim! Annesi görse tanımaz

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınması olay olmuştu! Bir kişi gözaltına alındı

İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınması olay olmuştu! Bir kişi gözaltına alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

HES kodu kullanıma açıldı

HES kodu kullanıma açıldı

Türkiye'den AB'nin açıklamalarına çok sert cevap

Türkiye'den AB'nin açıklamalarına çok sert cevap

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bolu'da yaylaya kar yağdı

Mayıs ayında kar sürprizi

İzmir'de camiden müzik yayını soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklandı

Camiden müzik yayını soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklandı

Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ’da demirledi

Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ’da demirledi

Bayramdan sonra sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Bayramdan sonra sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı genelgesi!

İçişleri'nden Ramazan Bayramı genelgesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.