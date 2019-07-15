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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 23:24 | Son Güncelleme

Ordu, Rize, Giresun ve Artvin'de yürüyüş düzenlendi

Ordu, Rize, Giresun ve Artvin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Ordu Valiliği tarafından kent merkezinde düzenlenen yürüyüş, mehter takımı eşliğinde Yeni Mahalle'deki Altınordu Belediyesinin önünde başladı, Şarkiye Mahallesi'ndeki Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Giresun

Giresun'da sağanak altında Debboy mevkisinden başlayan yürüyüş, Gazi Caddesi takip edilerek Atatürk Meydanı'nda tamamlandı.

Yürüyüşe, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

- Artvin

Artvin'de Atapark mevkisinde toplanan vatandaşlar Artvin Halk Eğitim Merkezi Livane Mehter Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

İki dev Türk bayrağının taşındığı yürüyüşte vatandaşlar, "Darbelere karşı omuz omuza", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüşe, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kurum ve siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

- Rize

Rize'de de Sahil Camisi önünden başlayan yürüyüş, Memişağa Parkı'nda tamamlandı.

Yürüyüşe, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ordu yürüyüş

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