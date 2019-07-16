İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.
Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler, gaziler ve devletin bekası için dua edildi.
15 Temmuz darbe girişimine dair görüntülerden oluşan sinevizyon gösteriminin ardından Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerince kahramanlık türküleri seslendirildi.
Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi, egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletimiz, kendisine, Cumhurbaşkanına, Meclisine, Devletine ve sahip olduğu tüm demokratik kurumlarına sahip çıkarak hainlere gereken cevabı vermiştir. Hiçbir darbe ve darbe girişimi yapanların yanına kar kalmamış ve asla da kalmayacaktır." dedi.
Anma programı sonrası protokol üyelerince yapılan Kemalpaşa'da bulunan şehitlik ziyaret edildi.
Ödemiş ilçesi Bademli Mahallesi'nde de Suriyeli El Hüseyini ailesi ve Bademlili Ortaokul öğrencilerinin birlikte yaptıkları 60 eserin bulunduğu resim sergisi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü'nde katılımıyla açıldı.
Gengörü burada yaptığı konuşmada, 3 yıl önce ülkenin büyük bir tehlike atlattığını bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını temenni ettiğini söyledi.
Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tanrıseven mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Milli İdareye sahip çıkan tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum."
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