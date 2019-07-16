İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler, gaziler ve devletin bekası için dua edildi.

15 Temmuz darbe girişimine dair görüntülerden oluşan sinevizyon gösteriminin ardından Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerince kahramanlık türküleri seslendirildi.

Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi, egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletimiz, kendisine, Cumhurbaşkanına, Meclisine, Devletine ve sahip olduğu tüm demokratik kurumlarına sahip çıkarak hainlere gereken cevabı vermiştir. Hiçbir darbe ve darbe girişimi yapanların yanına kar kalmamış ve asla da kalmayacaktır." dedi.

Anma programı sonrası protokol üyelerince yapılan Kemalpaşa'da bulunan şehitlik ziyaret edildi.

Ödemiş ilçesi Bademli Mahallesi'nde de Suriyeli El Hüseyini ailesi ve Bademlili Ortaokul öğrencilerinin birlikte yaptıkları 60 eserin bulunduğu resim sergisi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü'nde katılımıyla açıldı.