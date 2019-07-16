DİYARBAKIR/BİNGÖL (AA) - Diyarbakır'da ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya geldi. Diyarbakır Valiliği öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla akın etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte şehitler için dua okundu. Darbe girişimini anlatan film gösteriminin yapıldığı programda, kahramanlar için yazılan şarkılar ve marşlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak söylendi. Alanda, Anadolu Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi vatandaşlar ziyaret etti. Parkta Kızılay tarafından kurulan çadırda bazı vatandaşlar kan bağışında bulundu. Katılımcılara çorba ikram edilirken, Bağlar Belediyesi tarafından da ikram çadırı açıldı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmada, milletin birlik ve beraberliği karşısında hiçbir terör örgütünün ayakta duramayacağını dile getirdi.

FETÖ ve destekçisi hainlerin düzenlediği darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Güzeloğlu, "Bizler asil bir millet olarak tarihin her döneminde haksızlık karşısında dimdik duran ve hiçbir zaman esaret altına girmeyen ve giremeyecek olan bir milletiz." dedi. Anadolu'nun tarih boyunca önemine değinen Güzeloğlu, "Barışı kardeşliği binlerce yıldır bu topraklarda tesis etmişiz. Bu ihaneti unutmadık, unutturmayacaksınız. Bu ihaneti anlatarak dimdik ayakta bu imanı taşıyacaksınız. Bütün ihanet şebekelerinin bu imanlı duruş karşısında yok olduğunu ve yok olacağını biliyoruz." diye konuştu. Güzeloğlu'nun konuşması sırasında alanda bulunanlar sık sık "şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun FETÖ" sloganları attı. Programa, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - Bingöl Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, etkinliğin yapıldığı Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Alanı dolduran vatandaşlar, sık sık tekbir getirip, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Vali Kadir Ekinci, burada yaptığı konuşmada, böylesine özel bir gecede, vatanı, milleti, bayrağı ve ezanı için göğsünü siper eden şehitlere rahmet, gazilere de sağlık ve afiyet diledi. Tarih boyunca haksızlıklarla boyun eğmeyen, her zaman mazlumun yanında yer alan Bingöllülerin 'Cesur Bingöl' adını fazlasıyla hak ettiğini belirten Ekinci, şunları kaydetti. "Bin yıl önce Malazgirt’te Anadolu'yu bu insanlara vatan edinmek üzere, dimdik duran ruh neyse 15 Temmuz gecesinde bu ülkeyi gelecek nesillere taşıma iradesi de aynı iradedir. Bu millet bu duruşuyla sadece tarihe altın sayfalar yazmamış, tüm dostlarına ve düşmanlarına, sadece siyasi, ekonomik, diplomatik değil askeri teşebbüsleri de kalkışmalara karşıda dimdik ayakta olduğunu göstermiştir. Bu millete ihanet etmeyeceğiz, ihanet edenlere de hadlerini bildireceğiz." Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da 15 Temmuz gecesi ülkeyi, milleti, cumhuriyeti ve aydınlık geleceğini yok etmek isteyen vatan hainlerinin kanlı darbe girişimini milletin püskürttüğünü anımsattı.