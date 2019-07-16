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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve Bingöl'de ellerinde Türk bayraklarıyla tek yürek olan vatandaşlar meydanları doldurdu - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu: -"Bütün ihanet şebekelerinin bu imanlı duruş karşısında yok olduğunu ve yok olacağını biliyoruz" - Bingöl Valisi Kadir Ekinci: - "Bu millete ihanet etmeyeceğiz, ihanet edenlere de hadlerini bildireceğiz"

DİYARBAKIR/BİNGÖL (AA) - Diyarbakır'da ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya geldi.

Diyarbakır Valiliği öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla akın etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte şehitler için dua okundu. Darbe girişimini anlatan film gösteriminin yapıldığı programda, kahramanlar için yazılan şarkılar ve marşlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak söylendi.

Alanda, Anadolu Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi vatandaşlar ziyaret etti.

Parkta Kızılay tarafından kurulan çadırda bazı vatandaşlar kan bağışında bulundu. Katılımcılara çorba ikram edilirken, Bağlar Belediyesi tarafından da ikram çadırı açıldı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmada, milletin birlik ve beraberliği karşısında hiçbir terör örgütünün ayakta duramayacağını dile getirdi.

FETÖ ve destekçisi hainlerin düzenlediği darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Güzeloğlu, "Bizler asil bir millet olarak tarihin her döneminde haksızlık karşısında dimdik duran ve hiçbir zaman esaret altına girmeyen ve giremeyecek olan bir milletiz." dedi.

Anadolu'nun tarih boyunca önemine değinen Güzeloğlu, "Barışı kardeşliği binlerce yıldır bu topraklarda tesis etmişiz. Bu ihaneti unutmadık, unutturmayacaksınız. Bu ihaneti anlatarak dimdik ayakta bu imanı taşıyacaksınız. Bütün ihanet şebekelerinin bu imanlı duruş karşısında yok olduğunu ve yok olacağını biliyoruz." diye konuştu.

Güzeloğlu'nun konuşması sırasında alanda bulunanlar sık sık "şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun FETÖ" sloganları attı.

Programa, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Bingöl

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, etkinliğin yapıldığı Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Alanı dolduran vatandaşlar, sık sık tekbir getirip, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Vali Kadir Ekinci, burada yaptığı konuşmada, böylesine özel bir gecede, vatanı, milleti, bayrağı ve ezanı için göğsünü siper eden şehitlere rahmet, gazilere de sağlık ve afiyet diledi.

Tarih boyunca haksızlıklarla boyun eğmeyen, her zaman mazlumun yanında yer alan Bingöllülerin 'Cesur Bingöl' adını fazlasıyla hak ettiğini belirten Ekinci, şunları kaydetti.

"Bin yıl önce Malazgirt’te Anadolu'yu bu insanlara vatan edinmek üzere, dimdik duran ruh neyse 15 Temmuz gecesinde bu ülkeyi gelecek nesillere taşıma iradesi de aynı iradedir. Bu millet bu duruşuyla sadece tarihe altın sayfalar yazmamış, tüm dostlarına ve düşmanlarına, sadece siyasi, ekonomik, diplomatik değil askeri teşebbüsleri de kalkışmalara karşıda dimdik ayakta olduğunu göstermiştir. Bu millete ihanet etmeyeceğiz, ihanet edenlere de hadlerini bildireceğiz."

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da 15 Temmuz gecesi ülkeyi, milleti, cumhuriyeti ve aydınlık geleceğini yok etmek isteyen vatan hainlerinin kanlı darbe girişimini milletin püskürttüğünü anımsattı.

Şehitlerin ve gazilerin 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdığını belirten Arıkan, "Bu silahlı darbe girişimi başarısızlığa uğratılarak Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. Bu ülke 15 Temmuz öncesinden daha güçlü bir konumdadır." dedi.

Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ise 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış bir avuç hainin ülkeyi bölmeye çalıştığını ancak şerefli milletin buna müsaade etmediğini belirterek, "Allah'a şükürler olsun ki oyunları tutmadı. Ordumuz kendi içerisinde daha yeni daha güçlü çıkarak kar kış, yağmur çamur demeden terör örgütlerine diz çöktürdü. Şimdi teröristler lağım fareleri gibi kaçacak yer arıyorlar. Daha dün bu dağlarda cirit atan hainler bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar kaldılar. Güvenlik güçlerimiz onlara asla geçit vermiyor ve vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da TRT Radyo binası önünde yaralanan gazi Mehmet Akif Özdemir, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını aktardı.

Yapılan konuşmaların ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşma, canlı olarak dev ekrandan yansıtıldı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca hazırlanan darbe konulu tiyatro gösterisi ile devam eden programda, İl Müftülüğü İlahi Korosu konser verdi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bingöl Diyarbakır

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