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15 Temmuz etkinlikleri neler? İstanbul, Ankara 15 Temmuz'da hangi etkinlikler var? 15 Temmuz 2022 Cuma

15.07.2022 06:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz'da (bugün) hem ülke genelinde hem de yurt dışında olmak üzere "Türkiye Aşkına" temasıyla anma törenleri düzenlenecek. Etkinliklere katılıp 15 Temmuz şehitlerini anmak isteyen çok sayıda vatandaş 15 Temmuz etkinlikleri ile ilgili araştırma yapıyor. Peki 15 Temmuz'da hangi etkinler var? 15 Temmuz 2022'de gerçekleşecek etkinlikler neler? İşte detaylar...

15 Temmuz etkinlikleri neler? İstanbul, Ankara 15 Temmuz'da hangi etkinlikler var? 15 Temmuz 2022 Cuma

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla birçok etkinlik düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde "Türkiye Aşkına" temasıyla anma etkinliklerinin gerçekleşeceğini duyurmuştu. Peki, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri nerede? İşte 15 Temmuz etkinlikleri...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMLARI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gaziler ve şehit yakınlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakacak.

Millet Camii'nde kılınacak cuma namazı ve Hatm-i Şerif programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Anıtına da çelenk koyacak. Ankara'daki programının ardından Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü programına katılarak millete seslenecek.

İSTANBUL'DAN NEWYORK'A UZANAN 15 TEMMUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler kapsamında, FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini, devletin mücadelesini ve demokrasi zaferini vurgulayan Türkçe ve İngilizce film, video, klip ve belgeseller gösterilecek.

Yurt genelinde açık hava ve dijital mecralarda 15 Temmuz temalı iletişim faaliyetleri
gerçekleştirilecek. İstanbul'da Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı, İzmir'de Konak Meydanı'nda LED ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.New York'ta da 15 Temmuz'a dikkati çekmek amacıyla mobil led gösterileri gerçekleştirilecek.

81 İLDE CAMİLERDE SELA OKUNACAK

Basın İlan Kurumu ise Marmaray Yenikapı İstasyonunda "15 Temmuz ve Manşetler" sergisi düzenleyecek.

İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliği ile giydirilen "Türkiye Aşkına" temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, yarın Ankara'dan İstanbul-Söğütlüçeşme Tren Garı'na hareket edecek.

İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri,
Gaziantep, Sivas, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum'da 3 gün sürecek fotoğraf sergileri düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz'da ayrıca tüm camilerde sela okunacak.

Aynı gün, Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Atatürk Kültür Merkezinde video mapping gösterisi gerçekleştirilecek,

TRT1'de Şafak Vakti filmi, TRT Müzik ekranlarında Fahir Atakoğlu ile 15 Temmuz Destanı Konseri yayınlanacak.

SON 6 YILIN EN YÜKSEK PROJE SAYISI

İletişim Başkanlığının koordinasyon görevi kapsamında kurulan 15 Temmuz Proje Takip Sistemi'ne 2022 yılında kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yaklaşık 9 bin proje girişi ile son 6 yılın en yüksek proje/etkinlik sayısına ulaşıldı. Proje sayısı 2020 yılında 2 bin 961, 2021 yılında 3 bin 876 olurken bu yıl gerçekleştirilecek program sayısı önceki iki senenin toplamını aştı.

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15 temmuz 15 temmuz gecesi
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