15 Temmuz günlük burç yorumları: Gündüz saatlerinde hayal kırıklıkları yaşayabiliriz!

Günlük burç yorumları, kişiler tarafından her gün düzenli olarak takip edilen konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz günü burç yorumları, değişik enerjilerle karşılaşabileceğimizi ve o enerjilerin etkisi altında kalabileceğimizi söylüyor. Bugün, Aslan burcu seyahate çıkarken, Balık burcu ise miras konularıyla ilgili olarak sevindirici bir haber alabilir. Peki, 15 Temmuz günlük burç yorumları neler söylüyor?

15 Temmuz Perşembe günü At, saat 17:31’de Terazi burcuna geçiş yapıyor. Bugün saat 09:46 ile 17:31 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu sebeple günün bu saatlerinde herhangi yeni bir işe başlamamak oldukça önemli olabilir. Ay – Neptün karşıt açısının etkisiyle beraber, gündüz saatlerinde daha hassas bir yapıda olabilir ve hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. Ancak aynı zamanda 15 Temmuz günü sabah saatlerinde istediklerimizi yapmak için de güzel bir enerjide olacağız.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gün içindeki işlerinizde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Tembellik veya dinlenme isteği ön planda olabilir. Ruhsal ve zihinsel geriliminizi, iç sıkıntısını yaşam alanınızı düzenleyerek ve temizlikle ilgilenerek gidebilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sevdiğiniz şeyleri yaparak enerjinizi yükseltebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularla meşgul olabilir, çocuklarınıza odaklı yaşayabilirsiniz. Bekarlar ise aşk hayatına ve sevme, sevilme konularına daha fazla önem verebilir. Beklentiler çalışabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ev içerisinde dağınıklıklar olabilir. Var olan dağınıklıkları ise toparlamak, karmaşalara düzen getirmek için güzel bir gün. Gün içindeki halsizliğiniz akşam saatlerinde dağılacaktır. Sosyalleşebilir ve enerjinizi toplayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün zihniniz daha dağınık, karmaşık olabilir. Hızlı fikir değiştirip hızlı karar almaya açık olabilirsiniz. Daha önce aldığınız bir karardan vazgeçebilir, daha önce aldığınız kararları ve yaptıklarınızı sorgulayabilirsiniz. Fazla detaycı olmak enerjinizi düşürecektir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularda tatminsizlikler yaşayabilir veya kıtlık bilincini çalıştırmaya açık olabilirsiniz. Yaşamınızın memnun olmadığınız taraflarına daha fazla takılabilir, kafa yorabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise huzursuz enerjiler dağılabilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün beden sağlığınızla ilgilenmeniz ve kendinize daha fazla özen göstermeniz gerekecek. Beslenmenize dikkat edin, aşırı zihinsel enerji çalıştırarak kendinizi yıpratmamaya özen gösterin. İç dünyanızda daha hızlı değişeceksiniz. Akşam saatlerinde finansal konular gündeme gelebilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerlerken sizlere gün içinde bir dağınıklık, hayatı sorgulama veya ana göre hareket etme enerjisini getirebilir. Teslimiyetin ve uyumun sizden yana daha çok çalışabileceği bir gün. Akşam saatlerinde ilişkiler ön planda olacak.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, dağınıklıkları toparlayabilir, düzen ve temizlikle ilgilenebilir ve birden fazla parça parça işlerinizi hallederek akşam saatlerinde rahatlayabilirsiniz. Zaman zaman halsizlik, tembellik veya isteksizlik hissedebilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ev içerisinde dağınıklıklar olabilir. Var olan dağınıklıkları ise toparlamak, karmaşalara düzen getirmek için güzel bir gün. Gün içindeki halsizliğiniz akşam saatlerinde dağılacaktır. Sosyalleşebilir ve enerjinizi toplayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlayın, iletişime geçtiğiniz insanlarla eleştirel ve yargılayıcı tavırlardan kaçının. Kendi hayallerinizi hayata geçirmek, ideallerinizin peşinden gitmek için enerjinizi kaybetmeyin. İnanç ve sabır çıkış kapınız olacaktır.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iletişim sorunlarına açık enerjiler çalışabilir. Yapıcı olmak ve iyimserlik yaşadığınız anlaşmazlıkları çözmenizi sağlayacaktır. Dargınlıkları giderebilir ve beklediğiniz iyileşmeyi sağlayabilirsiniz. Finansal konularda bereket için çalışmalar yapabilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilahi şanslarla karşılaşabilir ve ilahi adalet deneyimleriyle karşı karşıya olabilirsiniz. Çocuklarınızla daha keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Çocukların sağlığıyla ilgili sorunlar mevcutsa bugün tedavi ve şifa çalışmaya başlayabilir. İyi ve kötü her duyguyu daha yoğun hissedebilirsiniz.

